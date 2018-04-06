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07:31 (мск), источник: ЕАН

Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и дождливыми

В грядущее воскресенье в Екатеринбурге пройдет первый весенний дождь, сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 37% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в субботу составит +7 градусов, в воскресенье — +6. Ночью будут сохраняться минусовые температуры.

В первый выходной день будет переменная облачность, во второй вероятны дождь со снегом.

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