Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и дождливыми
В грядущее воскресенье в Екатеринбурге пройдет первый весенний дождь, сообщает Гидрометцентр.
В грядущее воскресенье в Екатеринбурге пройдет первый весенний дождь, сообщает Гидрометцентр.
Температура воздуха в субботу составит +7 градусов, в воскресенье — +6. Ночью будут сохраняться минусовые температуры.
В первый выходной день будет переменная облачность, во второй вероятны дождь со снегом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.