С 7 по 13 апреля в Иркутске закроют на ремонт улицу Лыткина
Движение по улице осуществляться не будет.
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Движение по улице осуществляться не будет.
Улица Лыткина в Иркутске будет закрыта для проезда с 7 по 13 апреля. Об этом сообщает городская администрация.
Перекрытие улицы связано с проведением аварийных работ, которые будут проводиться в районе пересечения с улицей Александра Невского.
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