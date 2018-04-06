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06:39 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная КЭФ-2018

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная 15-му Красноярскому экономическому форуму. О его деловой повестке, участниках и ключевых мероприятиях программы рассказали заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович и врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Источник: Вести - Красноярск

Ключевая повестка КЭФ всегда имеет федеральное звучание, и в этом году она посвящена реализации экономического раздела послания Президента Федеральному Собранию, а также механизмам реализации национальных целей развития страны на ближайшие шесть лет. Всего запланировано более 80 мероприятий, в них примут участие более пяти тысяч человек из 50 регионов России и 22 стран.

«Именно на нашей территории сегодня возможна реализация целого ряда инвестиционных проектов, которые являются А — очень крупными, B — отличаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, C — они характеризуются определённой взаимоувязкой, что бывает не так уж и часто», — отметил Александр Усс.

В этом году впервые состоится презентация именно таких инвестиционных проектов под общим названием «Енисейская Сибирь». Всего их семь и стоимость превышает 500 миллиардов рублей. Предлагается обсуждение развития Ангаро-Енисейского кластера со строительством моста через Енисей у посёлка Высокогорск, создание технологической долины в Красноярске и Саяногорске, строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино. Кроме этого, на форуме будет обсуждаться проект железнодорожной ветки от аэропорта Красноярск до краевого центра и увеличение пропускной способности южного хода Транссибирской магистрали.


Заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович: «Развитие восточного полигона неизбежно станет темой для обсуждения. Первый этап расширения пропускной способности этого полигона уже завершается, осталось два года. Мы, естественно, уже начали планировать второй этап, который в полной мере реализует и экспортные возможности России в целом и потенциал региона не только по добыче, но и по переработке полезных ископаемых и выпуску высокотехнологичной продукции».

Тема создания благоприятных условий для реализации инвестиционного потенциала «Енисейской Сибири» проходит практически через все дискуссионные мероприятия деловой программы. Итоговое пленарное заседание 14 апреля будет полностью посвящено анализу и возможным сценариям развития Енисейского макрорегиона.

Дмитрий БЫЗОВ

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