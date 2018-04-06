В Москве прошла пресс-конференция, посвященная КЭФ-2018
В Москве прошла
В Москве прошла
Ключевая повестка КЭФ всегда имеет федеральное звучание, и в этом году она посвящена реализации экономического раздела послания Президента Федеральному Собранию, а также механизмам реализации национальных целей развития страны на ближайшие шесть лет. Всего запланировано более 80 мероприятий, в них примут участие более пяти тысяч человек из 50 регионов России и 22 стран.
«Именно на нашей территории сегодня возможна реализация целого ряда инвестиционных проектов, которые являются А — очень крупными, B — отличаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, C — они характеризуются определённой взаимоувязкой, что бывает не так уж и часто», — отметил Александр Усс.
Заместитель председателя Правительства РФ, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович: «Развитие восточного полигона неизбежно станет темой для обсуждения. Первый этап расширения пропускной способности этого полигона уже завершается, осталось два года. Мы, естественно, уже начали планировать второй этап, который в полной мере реализует и экспортные возможности России в целом и потенциал региона не только по добыче, но и по переработке полезных ископаемых и выпуску высокотехнологичной продукции».
Тема создания благоприятных условий для реализации инвестиционного потенциала «Енисейской Сибири» проходит практически через все дискуссионные мероприятия деловой программы. Итоговое пленарное заседание 14 апреля будет полностью посвящено анализу и возможным сценариям развития Енисейского макрорегиона.
Дмитрий БЫЗОВ
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