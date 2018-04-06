Владивостокцам бесплатно раздадут 2000 яиц, а если надо — помогут покрасить

Отмечать праздник жители и гости краевой столицы начнут в 12:00 — в это время на набережной Спортивной гавани стартуют народные гулянья. Возле центрального фонтана расположатся 10 тематических площадок с аниматорами в русских народных костюмах. Там же откроется пасхальная ярмарка и мастерская с профессиональными художниками, которые помогут раскрасить яйца, а стилисты заплетут косы всем желающим. В «сладкой зоне» аниматоры расскажут, как правильно готовить кулич, а также проведут его дегустацию. Кроме того, владивостокцев ждут мастер-классы по рисованию на мольберте и дегустация сушек и пряников. Неподалёку — тематические фотозоны: двухметровая инсталляции пасхального яйца и кулича.

В 13:00 на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани начнётся праздничный концерт. В нём примут участие лучшие творческие коллективы и исполнители города. Также в программе праздника — освящение и раздача 2 тысяч пасхальных яиц. Завершатся народные гулянья на набережной 17:00.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что с 12:00 до 12:30 движение и парковка автотранспорта в центра Владивостока будут ограничены. В это время на центральных улицах состоится крестный ход. В полдень колонна выйдет от Покровского парка и дойдёт до центральной площади Владивостока.

Движение будет недоступно на следующих участках автомобильных дорог:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской;.

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;.

— по улице Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Уткинской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;.