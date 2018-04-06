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07:47 (мск), источник: VN.ru

Дождливая Пасха ожидает Новосибирск: погода 7 и 8 апреля

Праздничные выходные будут омрачены осадками в Новосибирской области. Днем в субботу и воскресенье ожидаются дожди, а в пасхальную ночь выпадет мокрый снег. Температура воздуха также будет далека от идеала.

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В ночь на субботу температура достигнет 0, -2 градусов, днем 7 апреля потеплеет до +5 градусов. В пасхальную ночь 8 апреля и последующим днем ожидается точно такой же температурный режим, сообщила заместитель пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

При этом в субботу днем возможны небольшие дожди, и в ночь на воскресенье вероятность осадков увеличивается — правда, уже в виде мокрого снега. Днем в воскресенье также ожидаются небольшие дожди.

«С запада к нам приближается локальный циклон. Сейчас мы в его теплом секторе, но ожидаем прохождения холодных атмосферных фронтов. В субботу днем через Новосибирск будет проходить одна из частей холодного фронта», — пояснила Марина Виноградова.

В понедельник, 9 апреля, Новосибирская область окажется в тылу этого холодного фронта, ночью еще вероятен мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью опустится до -1, -3 градусов, днем поднимется до +5, +7.

Росгидрометцентр дает аналогичный сценарий погоды, а вот «Яндекс. Погода» прогнозирует чуть более теплую погоду. В субботу ночью до +3, днем до +4 градусов, в воскресенье ночью 0, +2, днем около +3 градусов. Также сервис утверждает, что осадки (небольшие снег и дождь) начнутся в ночь на 8 апреля и продлятся все воскресенье.

Зарубежный сервис Weather.com насчет температуры солидарен с новосибирскими синоптиками, насчет осадков — с «Яндекс. Погодой».

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