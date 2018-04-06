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09:09 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается +8 градусов

6 апреля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 764 мм рт. ст. 2 м/с

Ветер переменный слабый.

Максимальная температура воздуха днем 6−8 градусов тепла.

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