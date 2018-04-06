Сегодня в Казани ожидается +8 градусов

Сегодня в Казани ожидается +8 градусов

6 апреля в Казани ожидается переменная облачность, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.