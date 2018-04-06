Письма в космос предлагают отправить хабаровчанам

Жители Хабаровского края могут отправить письмо в космос, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Авторы самых интересных из них получат ответы от астронавтов МКС.

В преддверии Дня космонавтики каждый желающий может прислать обращение космонавтам международной космической станции Антону Шкаплерову и Олегу Артемьеву. Письма принимаются до 11 апреля на сайте проекта, причем могут содержать также фотографии или рисунки общим весом до 5 мб. Отмечается, что писать можно о чем угодно: поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания.