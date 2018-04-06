Иеговистов уличили в незаконной продаже недвижимости в Хабаровском крае

В Ванинском районе в собственность государства обратили здание и земельный участок, которые были незаконно проданы частному лицу. В нарушении уличили местную организацию «Свидетелей Иеговы», деятельность которой на территории России запрещена, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Как выяснилось, организация продала некому гражданину постройку площадью 155,6 квадратных метра и участок в 800 «квадратов», расположенные в поселке Октябрьском, за 1,7 млн рублей. Сделку заключили, когда Верховный суд рассматривал административное дело о ликвидации «Свидетелей Иеговы». Сама организация к тому времени уже получила предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

По закону имущество ликвидируемого религиозного объединения должно отойти в собственность Российской Федерации.

«Таким образом, действия религиозной организации по отчуждению имущества являются преднамеренными и направлены на создание препятствий к его лишению, а заключенный договор является притворной сделкой», — рассказали в прокуратуре.