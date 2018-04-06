Больше соболя, но меньше копытных и волков стало на заповедных землях Иркутской области

На 39 маршрутах Байкало-Ленского заповедника зафиксированы три видов птиц и следы зверей 10 разных видов, при этом наиболее часто отмечались следы зайца-беляка, белки и соболя. Сотрудник отдела науки Татьяна Десятова рассказала, как многоснежная зима повлияла на итоги учетов: «Впервые за последние 10 лет не встречены следы косули, высокий снежный покров (40−70 см) заставил косуль откочевать за пределы заповедника в начале зимы. По этой же причине, в меньшем количестве, чем в прошлом году остались на зимовку в заповеднике изюбри и северные олени». Вслед изюбрями и косулями ушли из заповедника волки и рыси — их следы встречались значительно реже, чем в прошлом году. Меньше стало кабарги. Численность лосей, способных передвигаться по снегу глубиной до 70 см, практически не изменилась. Рябчики, глухари и тетерева встречались чаще, чем в 2017 году.

На 18 маршрутах в заказнике «Тофаларский» отмечены следы шести видов зверей и встречи одного вида тетеревиных птиц. Численность копытных (кабарги, лося и изюбря) в заказнике стабильна, стало больше соболя и рябчика, но меньше белки.

В заказнике «Красный Яр» отмечено девять видов зверей и два вида тетеревиных птиц. Средняя глубина снега в заказнике в 2018 году на 15 см превысила показатель 2017 года (47 см и 32 см соответственно), что привело к концентрации копытных вблизи подкормочных площадок и на малоснежных участках. В результате показатель учета по всем видам копытных на 11 постоянных маршрутах снизился.