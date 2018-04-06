Больше соболя, но меньше копытных и волков стало на заповедных землях Иркутской области
Итоги зимних маршрутных учётов численности охотничьих животных подвели в
Итоги зимних маршрутных учётов численности охотничьих животных подвели в
На 39 маршрутах
На 18 маршрутах в заказнике «Тофаларский» отмечены следы шести видов зверей и встречи одного вида тетеревиных птиц. Численность копытных (кабарги, лося и изюбря) в заказнике стабильна, стало больше соболя и рябчика, но меньше белки.
В заказнике «Красный Яр» отмечено девять видов зверей и два вида тетеревиных птиц. Средняя глубина снега в заказнике в 2018 году на 15 см превысила показатель 2017 года (47 см и 32 см соответственно), что привело к концентрации копытных вблизи подкормочных площадок и на малоснежных участках. В результате показатель учета по всем видам копытных на 11 постоянных маршрутах снизился.
В Прибайкальском национальном парке работа велась на 50 маршрутах. На них учтено 12 видов зверей и 2 вида птиц (глухарь, рябчик). Средняя глубина снежного покрова в парке составляла 46 см, достигая на отдельных участках 63 см, что в два раза превышает среднемноголетние показатели. Несмотря на аномальное многоснежье и устойчивые морозы, численность большинства видов животных на момент проведения учетных работ оставалась на уровне прошлого года.
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