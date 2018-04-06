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06:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Популярное автомасло вызвало подозрение таможни Владивостока

16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками «TOYOTA» и «HONDA» задержали на таможне в Морском порту Владивостока. Как сообщили DEITA.RU во Владивостокской таможне, в представленной импортером декларации было заявлено 777 коробок автомобильных масел марок «CASTLE», «HAMP», «MITSUBISHI» и «SUBARU», а досмотр показал, что задекларированный товар находился только в первых рядах контейнера, прибывшего из Японии.

При этом основная часть груза, прибывшего из Японии, имеет иные торговые марки. Таможня Владивостока запросила правообладателей товарных знаков информацию о подлинности масла.

В случае, если масло окажется контрафактным, согласно кодексу об административных правонарушениях импортер может заплатить от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Товар конфискуют.

Марта Нота.

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