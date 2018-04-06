Популярное автомасло вызвало подозрение таможни Владивостока

16 тысяч литров автомобильного масла с товарными знаками «TOYOTA» и «HONDA» задержали на таможне в Морском порту Владивостока. Как сообщили DEITA.RU во Владивостокской таможне, в представленной импортером декларации было заявлено 777 коробок автомобильных масел марок «CASTLE», «HAMP», «MITSUBISHI» и «SUBARU», а досмотр показал, что задекларированный товар находился только в первых рядах контейнера, прибывшего из Японии.