Пропавшего в Омске 10-летнего мальчика нашли

Накануне в Омске пропал 10-летний мальчик, живущий на улице Заозерная. В минувший четверг, 5 апреля, он не вернулся из школы после уроков. Сначала семья попробовала найти ребенка сама, но безуспешно. После этого родители обратились за помощью в полицию.

Школьника искали всю ночь и утром силовики и волонтеры. Как стало известно «Комсомолке», около 10 часов утра мальчика нашли. Где именно — пока не уточняется. Известно, что с ребенком все в порядке. Подробности его исчезновения станут известны в ближайшее время.