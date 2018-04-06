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07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Омске 10-летнего мальчика нашли

Где именно — пока не сообщается.

Накануне в Омске пропал 10-летний мальчик, живущий на улице Заозерная. В минувший четверг, 5 апреля, он не вернулся из школы после уроков. Сначала семья попробовала найти ребенка сама, но безуспешно. После этого родители обратились за помощью в полицию.

Школьника искали всю ночь и утром силовики и волонтеры. Как стало известно «Комсомолке», около 10 часов утра мальчика нашли. Где именно — пока не уточняется. Известно, что с ребенком все в порядке. Подробности его исчезновения станут известны в ближайшее время.

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