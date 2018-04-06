Таможенная служба и пограничная полиция работают в усиленном режиме в преддверии Пасхи
Максимальная мобилизация таможенной службы и пограничной полиции дает результаты.
Максимальная мобилизация таможенной службы и пограничной полиции дает результаты.
В канун пасхальных праздников на
«Очередей нет, проходим быстро, и это здорово. Надеемся, что так будет всегда. Мы приятно удивлены, и ценим то, что для нас делают».
Всем пересекающим границу подарили шоколад и игрушки, изготовленные вручную учащимися
«У нас есть сюрприз для вас. Пограничная полиция и учащиеся
Люди были приятно удивлены.
«Едем к родным, проехали 500 километров, устали, а тут такая встреча».
«От всей души благодарим, желаем вам счастливой Пасхи и много радости. Едем на Пасху к родителям».
В то время как одни приезжают на праздники в Молдову, другие едут к родственникам за границу.
«Едем в Париж, к сыну. Там будет праздновать Пасху. Он не смог приехать, так что мы едем к нему».
По данным пограничной полиции, в этот период число людей, пересекающих границу, удвоилось.
«Хочу вас заверить, что пограничная полиция сделает все, чтобы при переходе границы дискомфорт был минимальным. Мы справимся с пассажиропотоком», — cказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.
«Мы сотрудничаем с румынской стороной. Разработали и подписали план, который позволит уменьшить время пребывания на таможне и предотвратить образование очередей», — cообщил замдиректора Таможенной службы Григорий Ионицов.
Перед тем как отправится в путь, водителям рекомендуют воспользоваться приложением «Трафик онлайн», чтобы узнать ситуацию на таможнях в реальном времени.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.