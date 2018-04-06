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07:39 (мск), источник: Publika.md

Таможенная служба и пограничная полиция работают в усиленном режиме в преддверии Пасхи

Максимальная мобилизация таможенной службы и пограничной полиции дает результаты.

Источник: Publika.md

В канун пасхальных праздников на контрольно-пропускных пунктах страны очередей практически нет. Начальство проверило, как обстоят дела на таможне в Леушенах.

«Очередей нет, проходим быстро, и это здорово. Надеемся, что так будет всегда. Мы приятно удивлены, и ценим то, что для нас делают».

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Всем пересекающим границу подарили шоколад и игрушки, изготовленные вручную учащимися школы-интерната в селе Кэрпинены Хынчештского района.

«У нас есть сюрприз для вас. Пограничная полиция и учащиеся школы-интерната из Карпинен дарят вам подарки. Это для тебя. Добро пожаловать домой!».

Люди были приятно удивлены.

«Едем к родным, проехали 500 километров, устали, а тут такая встреча».

«От всей души благодарим, желаем вам счастливой Пасхи и много радости. Едем на Пасху к родителям».

В то время как одни приезжают на праздники в Молдову, другие едут к родственникам за границу.

«Едем в Париж, к сыну. Там будет праздновать Пасху. Он не смог приехать, так что мы едем к нему».

По данным пограничной полиции, в этот период число людей, пересекающих границу, удвоилось.

«Хочу вас заверить, что пограничная полиция сделает все, чтобы при переходе границы дискомфорт был минимальным. Мы справимся с пассажиропотоком», — cказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.

«Мы сотрудничаем с румынской стороной. Разработали и подписали план, который позволит уменьшить время пребывания на таможне и предотвратить образование очередей», — cообщил замдиректора Таможенной службы Григорий Ионицов.

Перед тем как отправится в путь, водителям рекомендуют воспользоваться приложением «Трафик онлайн», чтобы узнать ситуацию на таможнях в реальном времени.

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