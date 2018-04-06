Таможенная служба и пограничная полиция работают в усиленном режиме в преддверии Пасхи

Всем пересекающим границу подарили шоколад и игрушки, изготовленные вручную учащимися школы-интерната в селе Кэрпинены Хынчештского района.



«У нас есть сюрприз для вас. Пограничная полиция и учащиеся школы-интерната из Карпинен дарят вам подарки. Это для тебя. Добро пожаловать домой!».



Люди были приятно удивлены.



«Едем к родным, проехали 500 километров, устали, а тут такая встреча».



«От всей души благодарим, желаем вам счастливой Пасхи и много радости. Едем на Пасху к родителям».



В то время как одни приезжают на праздники в Молдову, другие едут к родственникам за границу.



«Едем в Париж, к сыну. Там будет праздновать Пасху. Он не смог приехать, так что мы едем к нему».



По данным пограничной полиции, в этот период число людей, пересекающих границу, удвоилось.



«Хочу вас заверить, что пограничная полиция сделает все, чтобы при переходе границы дискомфорт был минимальным. Мы справимся с пассажиропотоком», — cказал глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь.



«Мы сотрудничаем с румынской стороной. Разработали и подписали план, который позволит уменьшить время пребывания на таможне и предотвратить образование очередей», — cообщил замдиректора Таможенной службы Григорий Ионицов.



Перед тем как отправится в путь, водителям рекомендуют воспользоваться приложением «Трафик онлайн», чтобы узнать ситуацию на таможнях в реальном времени.