8 апреля во Владивостоке будут перекрыты дороги

Источник: Вести Приморье

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;.

— по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;.