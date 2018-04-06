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09:20 (мск), источник: Вести Приморье

8 апреля во Владивостоке будут перекрыты дороги

В ближайшее воскресенье во Владивостоке пройдет крестный ход, в связи с этим полиция предупреждает об ограничении движения и парковки автотранспорта на следующих улицах.

Источник: Вести Приморье

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;.

— по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;.

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Уборевича;.

— по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;.

— по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом;.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Западная, Светланская, Суханова и Уборевича.

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