Тимуровские отряды хотят организовать в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас ведётся подготовительная работа, сбор информации о желающих поддержать движение.

Студенты поделились с губернатором планами на будущее и рассказали о том, что удалось сделать в прошедшем году. «Мы занимаемся таким проектом, как “Наставник”, в котором студенческие отряды взяли шефство над подростками, состоящими на учёте в КДН. Приобщаем ребят к нашей повседневной работе: они посещают мероприятия, участвуют в акциях, помогают нам во всем. Достигнуты хорошие результаты — бывшие хулиганы планируют влиться в наше движение. Некоторых ребят даже снимают с учёта в полиции», — рассказала комиссар Иркутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Ольга Баранова. В акции «Снежный десант РСО» в 2017 году приняли участие около 50 трудных подростков в 17 городах и районах.

Всего в прошлом году в студотрядах работали около 2 тыс. человек. При поддержке правительства Иркутской области количество участников студенческих отрядов увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 350 человек. Основные направления работы студенческих отрядов: строительные, педагогические, сельскохозяйственные и путинные, медицинские, отряды проводников.

Строительные отряды впервые работали на объектах ОАО «Газпром Добыча Иркутск», а также трудились на БАМе, участвовали во Всероссийских проектах: сервисный «Ялта» в Ялте и медицинский «Коллеги» в Архангельске. Иркутянка Екатерина Медведева была признана лучшим бойцом всероссийского медицинского отряда.