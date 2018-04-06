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09:17 (мск), источник: Baikal-info.ru

Тимуровские отряды хотят организовать в Иркутской области

Помощи в организации в Иркутской области тимуровских отрядов попросили представители студенческих отрядов у губернатора Сергея Левченко на встрече 6 апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас ведётся подготовительная работа, сбор информации о желающих поддержать движение.

Студенты поделились с губернатором планами на будущее и рассказали о том, что удалось сделать в прошедшем году. «Мы занимаемся таким проектом, как “Наставник”, в котором студенческие отряды взяли шефство над подростками, состоящими на учёте в КДН. Приобщаем ребят к нашей повседневной работе: они посещают мероприятия, участвуют в акциях, помогают нам во всем. Достигнуты хорошие результаты — бывшие хулиганы планируют влиться в наше движение. Некоторых ребят даже снимают с учёта в полиции», — рассказала комиссар Иркутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Ольга Баранова. В акции «Снежный десант РСО» в 2017 году приняли участие около 50 трудных подростков в 17 городах и районах.

Всего в прошлом году в студотрядах работали около 2 тыс. человек. При поддержке правительства Иркутской области количество участников студенческих отрядов увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 350 человек. Основные направления работы студенческих отрядов: строительные, педагогические, сельскохозяйственные и путинные, медицинские, отряды проводников.

Строительные отряды впервые работали на объектах ОАО «Газпром Добыча Иркутск», а также трудились на БАМе, участвовали во Всероссийских проектах: сервисный «Ялта» в Ялте и медицинский «Коллеги» в Архангельске. Иркутянка Екатерина Медведева была признана лучшим бойцом всероссийского медицинского отряда.

В планах на 2018 год — трудоустроить в студенческие отряды не менее 2000 студентов. Бойцы примут участие в благоустройстве территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», строительстве социальных объектов, а также дворца зимних видов спорта в Иркутске. Будет реализован проект «Всероссийский студенческий медицинский отряд «Сибирь», в котором примут участие представители из 12 регионов России, межрегиональный студенческий строительный отряд «Байкальский ССО», в рамках которого задействуются бойцы отрядов Сибири и Дальнего Востока.

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