Врио губернатора Кемеровской области встретился с Владимиром Путиным
Президент и Сергей Цивилев обсудили вопросы
Президент и Сергей Цивилев обсудили вопросы
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и президент РФ Владимир Путин провели рабочую встречу.
Сергей Цивилев в числе прочих вопросов сообщил президенту, как идет работа по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в
Владимир Путин отметил, что Сергей Цивилев приступил к обязанностям врио губернатора в очень сложное для региона время. Но это, по словам президента, должно помочь Цивилеву мобилизовать все положительные качества, которые у него есть.
«Самый главный потенциал Кемеровской области — это, конечно, люди. Мы хотим сделать так, чтобы Кемеровская область стала процветающим регионом, лидером российской экономики. Это большая площадка для того, чтобы отрабатывать современные технологии по добыче, обогащению угля, по углехимии, и, действительно, потенциал у Кемеровской области огромный», — заявил Сергей Цивилев.
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