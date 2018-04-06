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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Врио губернатора Кемеровской области встретился с Владимиром Путиным

Президент и Сергей Цивилев обсудили вопросы социально-экономического развития Кузбасса.

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и президент РФ Владимир Путин провели рабочую встречу.

Сергей Цивилев в числе прочих вопросов сообщил президенту, как идет работа по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба областной администрации. Работа идет индивидуально с каждой семьей. Вместе с этим, региональные власти работают над тем, чтобы не допустить в будущем подобных трагедий.

Владимир Путин отметил, что Сергей Цивилев приступил к обязанностям врио губернатора в очень сложное для региона время. Но это, по словам президента, должно помочь Цивилеву мобилизовать все положительные качества, которые у него есть.

«Самый главный потенциал Кемеровской области — это, конечно, люди. Мы хотим сделать так, чтобы Кемеровская область стала процветающим регионом, лидером российской экономики. Это большая площадка для того, чтобы отрабатывать современные технологии по добыче, обогащению угля, по углехимии, и, действительно, потенциал у Кемеровской области огромный», — заявил Сергей Цивилев.

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