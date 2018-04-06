Врио губернатора Кемеровской области встретился с Владимиром Путиным

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и президент РФ Владимир Путин провели рабочую встречу.

Сергей Цивилев в числе прочих вопросов сообщил президенту, как идет работа по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба областной администрации. Работа идет индивидуально с каждой семьей. Вместе с этим, региональные власти работают над тем, чтобы не допустить в будущем подобных трагедий.

Владимир Путин отметил, что Сергей Цивилев приступил к обязанностям врио губернатора в очень сложное для региона время. Но это, по словам президента, должно помочь Цивилеву мобилизовать все положительные качества, которые у него есть.