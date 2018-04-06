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09:12 (мск), источник: VLADNEWS

Опасная молочка не попадет на столы приморцев

Продукция исключена из оборота.

В Уссурийске выявлена и пресечена реализация молока и творога, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

На продукцию отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающих, что данная продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу по параметрам качества и безопасности.

В отношении продавца вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Небезопасная продукция исключена из оборота.

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