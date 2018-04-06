Опасная молочка не попадет на столы приморцев
Продукция исключена из оборота.
Продукция исключена из оборота.
В Уссурийске выявлена и пресечена реализация молока и творога, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
На продукцию отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающих, что данная продукция прошла
В отношении продавца вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Небезопасная продукция исключена из оборота.
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