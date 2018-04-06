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09:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый путь на Эгершельд ищет Виталий Веркеенко

Альтернативный проезд к старейшему району Владивостока, к Эгершельду ищут власти города. Этот вопрос мэр города Виталий Веркеенко поднял на встрече с руководством МГУ имени Невельского, сообщили DEITA. RU в мэрии.

Источник: ДЕЙТА

Сейчас полуостров Шкота, на котором находится большой микрорайон Владивостока, соединен с основной частью города лишь одной дорогой, из-за этого на ней практически постоянно затруднено движение. Как вариант, администрация Владивостока предлагает организовать проезд через территорию учебного заведения. Кардинальным решением проблемы стала бы кольцевая дорога, первая очередь которой планируется от Казанского моста до острова Елена через Канал, стратегически такое решение прорабатывается, но займет немало времени.

Напомним, глава Владивостока Виталий Веркеенко в интервью радио Медиаметрикс. Владивосток рассказал корреспонденту DEITA.RU, что долгое время Владивосток существовал без главного архитектора, поэтому развитие города, его разумная застройка были значительно затруднены.

Участники совещания на месте осмотрели возможные варианты трассировки альтернативного улице Верхнепортовой проезда, в том числе возможность запуска транспортного потока по временной схеме с улицы Станюковича на Лейтенанта Шмидта с выходом на улицу Авраменко.

Отмечается, что руководство вуза готово сотрудничать с администрацией города.

Марта Нота.

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