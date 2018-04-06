Новый путь на Эгершельд ищет Виталий Веркеенко

Сейчас полуостров Шкота, на котором находится большой микрорайон Владивостока, соединен с основной частью города лишь одной дорогой, из-за этого на ней практически постоянно затруднено движение. Как вариант, администрация Владивостока предлагает организовать проезд через территорию учебного заведения. Кардинальным решением проблемы стала бы кольцевая дорога, первая очередь которой планируется от Казанского моста до острова Елена через Канал, стратегически такое решение прорабатывается, но займет немало времени.