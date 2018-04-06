Болельщикам ЧМ-2018 помогут подобрать подходящее жилье по телефону

«В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

Как сообщается, центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой собрано более шести тысяч номеров отелей Москвы. Со временем она будет расширяться, планируется пополнить ее отелями Подмосковья.