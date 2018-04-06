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10:55 (мск), источник: РИА Недвижимость

Болельщикам ЧМ-2018 помогут подобрать подходящее жилье по телефону

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Операторы городского центра по размещению в Москве помогут болельщикам ЧМ-2018 и туристам из разных стран и городов подобрать подходящее жилье по телефону, сообщается на сайте мэра города.

«В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

Как сообщается, центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой собрано более шести тысяч номеров отелей Москвы. Со временем она будет расширяться, планируется пополнить ее отелями Подмосковья.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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