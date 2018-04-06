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09:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске хоккеистки устроили драку во время матча

В Красноярске девушки-хоккеистки устроили ледовое побоище. Команда «Бирюса» принимала на своей площадке «Арктик-Университет» из Ухты. За три секунды до конца игры на льду началась потасовка.

Кулачный бой проходил в формате два на два, всё действо разняли арбитры, зафиксировав боевую ничью. Хоккейный же поединок завершился победой красноярок — они забросили соперницам четыре безответные шайбы.

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