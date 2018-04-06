В Красноярске хоккеистки устроили драку во время матча
В Красноярске
В Красноярске
Кулачный бой проходил в формате два на два, всё действо разняли арбитры, зафиксировав боевую ничью. Хоккейный же поединок завершился победой красноярок — они забросили соперницам четыре безответные шайбы.
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