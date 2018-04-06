Фильм «На районе», снятый во Владивостоке, покажут в Америке
Это первый в истории русский фильм, который попал в основной конкурс кинофестиваля в Ричмонде.
Это первый в истории русский фильм, который попал в основной конкурс кинофестиваля в Ричмонде.
Фильм с Данилой Козловским «На районе», часть которого снималась во Владивостоке, представят на международном кинофестивале в Америке, сообщает РИА VladNews.
«Мировая премьера фильма “На районе” состоится на фестивале в Ричмонде, штат Вирджиния, 27 апреля. Это первый русский фильм, который попал в основной конкурс в истории фестиваля», сообщила режиссер картины Ольга Зуева на своей странице в Инстаграм.
Напомним, съёмки нового фильма с Данилой Козловским стартовали во Владивостоке летом 2016 года. Режиссёром выступила девушка актёра Ольга Зуева. Горожане внимательно следили за передвижениями Данилы в краевом центре. При этом сам любимец россиян нередко публиковал фотографии и видео с мест съемки кинокартины.
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