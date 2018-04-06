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09:03 (мск), источник: VLADNEWS

Фильм «На районе», снятый во Владивостоке, покажут в Америке

Это первый в истории русский фильм, который попал в основной конкурс кинофестиваля в Ричмонде.

Фильм с Данилой Козловским «На районе», часть которого снималась во Владивостоке, представят на международном кинофестивале в Америке, сообщает РИА VladNews.

«Мировая премьера фильма “На районе” состоится на фестивале в Ричмонде, штат Вирджиния, 27 апреля. Это первый русский фильм, который попал в основной конкурс в истории фестиваля», сообщила режиссер картины Ольга Зуева на своей странице в Инстаграм.

По сценарию, не найдя себе толкового пристанища в жизни, Вова и его лучший друг по прозвищу Киса работают на городского криминального авторитета. Они выполняют для него разные поручения — разбираются с конкурентами и незадачливыми должниками, а также шпионят за девушкой босса. Но чем дольше друзья работают на бандитов, тем больше задумываются о своем месте в жизни и о том, что их ждет в будущем. Вова решает вырваться из криминального мира, в то время как Киса начинает находить в своей работе все новые и новые плюсы. Однажды Вова отказывается выполнять очередное задание, что ставит под угрозу не только его отношения с другом, но и собственную жизнь.

Напомним, съёмки нового фильма с Данилой Козловским стартовали во Владивостоке летом 2016 года. Режиссёром выступила девушка актёра Ольга Зуева. Горожане внимательно следили за передвижениями Данилы в краевом центре. При этом сам любимец россиян нередко публиковал фотографии и видео с мест съемки кинокартины.

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