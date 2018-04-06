В Челябинской области наступил дефицит мужчин

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинскстате, на начало 2018-го года общая численность южноуральцев составляла три миллиона 493 тысячи 38 человек: два миллиона 888 тысяч 662 горожанина и 604 тысячи 374 селянина.

На каждую тысячу представителей сильного пола на первое января этого года приходились тысяча 184 представительницы прекрасной половины человечества (для сравнения, в 2000-м году разница была несколько ниже: тысяча 146 жительниц Челябинской области против тысячи жителей).

С 1990-го года и к настоящему моменту количество постоянно проживающих на территории нашего региона людей уменьшилось более чем на 208 тысяч 600 человек. Так, 28 лет назад органы статистики насчитали в Челябинской области три миллиона 701 тысячу 692-х жителей. Из них подавляющее большинство (три миллиона 65 тысяч 884 человека) являлось горожанами и лишь 635 тысяч 808 человек проживали в сельской местности.