Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп разозлил ответ России по делу Скрипаля - СМИ
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
На доме в Москве нарисовали окна (на самом деле их там нет)
Стоимость ЦКАД резко выросла на 13 млрд рублей
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:50 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области наступил дефицит мужчин

В Челябинской области в настоящее время проживает более миллиона 890 тысяч представительниц женского пола и около миллиона 600 тысяч мужчин. Разница между численностью женского и мужского населения в регионе cегодня довольна внушительна и превышает 290 тысяч человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинскстате, на начало 2018-го года общая численность южноуральцев составляла три миллиона 493 тысячи 38 человек: два миллиона 888 тысяч 662 горожанина и 604 тысячи 374 селянина.

Читайте также
Население Челябинской области в 2017 г. снизилось на 0,3%

На каждую тысячу представителей сильного пола на первое января этого года приходились тысяча 184 представительницы прекрасной половины человечества (для сравнения, в 2000-м году разница была несколько ниже: тысяча 146 жительниц Челябинской области против тысячи жителей).

С 1990-го года и к настоящему моменту количество постоянно проживающих на территории нашего региона людей уменьшилось более чем на 208 тысяч 600 человек. Так, 28 лет назад органы статистики насчитали в Челябинской области три миллиона 701 тысячу 692-х жителей. Из них подавляющее большинство (три миллиона 65 тысяч 884 человека) являлось горожанами и лишь 635 тысяч 808 человек проживали в сельской местности.

В период с 1990-года и до нынешнего времени больше всего жителей Челябинской области насчитывалось в 1991-м году, когда, по данным Челябинскстата, население нашего региона составляло три миллиона 706 тысяч 383 человека. Горожанами тогда являлись три миллиона 67 тысяч 587 мужчин и женщин, мальчиков и девочек, юношей и девушек. Остальные 638 тысяч 796 южноуральцев жили в селах и деревнях.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Челябинской области наступил дефицит мужчин
Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Житель Якутии застрелил двоих из-за насмешек над низким ростом
СМИ: Ирландский боец Макгрегор сдался полиции
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь