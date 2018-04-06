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09:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Потепления в Хабаровском крае на выходных ждать не стоит

Тепло в регион не придёт и на следующей неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 49% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

На Хабаровский край до сих пор оказывает влияние ушедший в сторону Камчатки циклон. Синоптики предупреждают, что тепло не придёт ни на выходных, ни на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — У данного циклона довольно большая площадь влияния, сейчас особенно северные районы остались под его облачными массивами. Поэтому в выходные здесь ожидается сильный снег и метель, это касается Тугуро-Чумиканского и Аяно-Маяского районов, — объяснила корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. Ночью температурный фон по краю составит −4…−10°C, с холодными местами в горах до -20 градусов. Днем же +3 …+9°C на юге края и 0…+6°C в центральных и северных частях.

В Хабаровске в воскресенье синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до −3…−5°C, днем — до +6°C. В субботу будет без осадков, порывы ветра составят 3−8 м/с, температура значительно отличаться не будет.

 — Мы отмечаем это похолодание также в связи с тем, что сейчас происходит заток якутского холода. По температуре пока идём ниже нормы на 2−3 градуса. На следующей неделе какого-то значительного потепления не ожидается, — завершила Галина Брынцева. О том, какой будет погода в Хабаровском крае в апреле и мае ИА «Хабаровский край сегодня» ранее рассказали синоптики.

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