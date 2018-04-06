Потепления в Хабаровском крае на выходных ждать не стоит
Тепло в регион не придёт и на следующей неделе.
Тепло в регион не придёт и на следующей неделе.
На Хабаровский край до сих пор оказывает влияние ушедший в сторону Камчатки циклон. Синоптики предупреждают, что тепло не придёт ни на выходных, ни на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— У данного циклона довольно большая площадь влияния, сейчас особенно северные районы остались под его облачными массивами. Поэтому в выходные здесь ожидается сильный снег и метель, это касается
— Мы отмечаем это похолодание также в связи с тем, что сейчас происходит заток якутского холода. По температуре пока идём ниже нормы на 2−3 градуса. На следующей неделе
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