Потепления в Хабаровском крае на выходных ждать не стоит

Источник: РИА "Новости"

На Хабаровский край до сих пор оказывает влияние ушедший в сторону Камчатки циклон. Синоптики предупреждают, что тепло не придёт ни на выходных, ни на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— У данного циклона довольно большая площадь влияния, сейчас особенно северные районы остались под его облачными массивами. Поэтому в выходные здесь ожидается сильный снег и метель, это касается Тугуро-Чумиканского и Аяно-Маяского районов, — объяснила корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. Ночью температурный фон по краю составит −4…−10°C, с холодными местами в горах до -20 градусов. Днем же +3 …+9°C на юге края и 0…+6°C в центральных и северных частях.

В Хабаровске в воскресенье синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до −3…−5°C, днем — до +6°C. В субботу будет без осадков, порывы ветра составят 3−8 м/с, температура значительно отличаться не будет.