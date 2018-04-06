«Люди хотят правды!» Иностранцы — о русском характере, дорогах и морозах

Источник: РИА Новости

Сейчас россияне свободно путешествуют по миру. В свою очередь, нашу страну для себя открывают тысячи иностранцев. Что они думают о русском характере, образе жизни и поведении — в материале РИА Новости.

Тино Кюнцель, Германия

Я в Россию переехал в 2004 году, работаю журналистом, редактирую Московскую немецкую газету.

Россия мне всегда была интересна. Казалось, это такая таинственная страна, которую никто не понимает.

Иностранцы часто боятся переезжать сюда. А на месте многие удивляются тому, что жизнь здесь гораздо лучше, чем они думали. Например, я прибыл в Россию в августе 2004-го. И в стране в течение месяца произошло два теракта — сначала в воздухе взорвались два самолета, а потом была захвачена школа в Беслане. Мои друзья в Германии в тот момент думали, что здесь опасно на каждом углу, но я не чувствовал никакой угрозы, страха, на улицах было спокойно.

При этом люди в Германии к России относятся лучше, чем немецкие СМИ. Газеты, телевидение рисуют какой-то демонический образ, постоянно раздается «Путин-Путин-Путин», люди же хотят слышать более взвешенные, разносторонние мнения.

Стандартная ситуация в немецких СМИ: комментарии к публикациям о России прямо противоположны тому настроению, которое транслируют журналисты.

Первое время некоторые вещи ставили меня в тупик. Например, россияне четко разделяют личное и общественное пространство. Общее — обязательно не мое, за это кто-то другой должен отвечать. Это было видно по любому подъезду. Идешь к кому-то в гости — поднимаешься по темной, прокуренной, грязной лестнице. Думаешь: «Что же там в квартире-то? » А внутри чисто, уютно… В Германии к этому относятся иначе, там люди смотрят не только за квартирой, но и за своим подъездом, двором. Это ведь тоже влияет на качество твоей жизни.

У меня на родине также принято здороваться с соседями. Меня эта привычка даже немного раздражала: ты всем говоришь «Добрый день», даже тем, кто для тебя ничего не значит. С другой стороны, это как-то объединяет. Здесь я впервые увидел, как люди проходят мимо друг друга, даже не поднимая голову, словно тебя вообще не существует.

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Однако ситуация меняется. В последние годы россияне и за подъездами больше следят, и приветливее стали. Я это связываю с тем, что уровень жизни повысился.

Раньше люди думали только о том, как прокормить семью, а сейчас могут оглянуться по сторонам.

У меня нет автомобиля, я езжу на общественном транспорте или пользуюсь такси. Водители, узнав, что я немец, начинают демонстративно ругать российские дороги, показывать мне ямы. Здесь мне разные дороги попадались. Есть прекрасные трассы, например, платная магистраль из Воронежа в Москву. Есть ужасные дороги — скажем, в Саратовской области. По этому поводу какого-то единого мнения у меня не сложилось.

Стандартное представление иностранцев о россиянах: очень мало улыбаются. Тут я не оригинален, улыбок мне первое время очень не хватало. Улыбка ведь не только выражает позитивное настроение, она еще подчеркивает, что ты принимаешь своего собеседника, говорит о твоем отношении к нему. Однажды, когда я был в Белоруссии, мне навстречу шла какая-то незнакомая женщина и широко улыбалась. Это было такой редкостью, что я до сих пор ее помню. Хотя и тут есть изменения: лица у россиян уже не такие каменные, улыбок больше, люди более расслаблены.

Вообще, в последние годы Россия стала более понятной, рациональной. Благосостояние растет, люди чаще ездят за границу. Страна, в которую я приехал, и та, в которой я живу сейчас, отличаются кардинально. Люди теперь вежливее, приветливее, доброжелательнее. Изменения происходят не только в России. В Германии аналогичные процессы. Немцы больше ездят в южные страны, и на родине порядки становятся менее формальными.

В 2006 году у нас проходил чемпионат мира по футболу, и мы очень гордились, что наша строгая, дисциплинированная страна смогла создать атмосферу глобального праздника.

Амедео Чиджерса, Италия

Русский язык я начал учить в середине 1990-х, когда активно развивались отношения между нашими странами. Тогда мне показалось, что со знанием русского у меня будет много возможностей в жизни. Приезжал сюда в командировки, были здесь знакомые, поэтому представление о стране уже имел. В 2005 году перебрался в Россию окончательно.

Конечно, есть отличия в характере. Итальянцы более темпераментные. В этом смысле нам близки кавказцы — армяне, грузины. Русские не такие открытые, особенно те, кто живет на Севере. Первое время я работал на предприятии в Республике Коми, там меня принимали с настороженностью. Без знания русского языка я вряд ли бы вообще наладил контакты с людьми. Но в итоге у меня появились там очень хорошие друзья, до сих пор с ними общаюсь.

Мои итальянские друзья часто спрашивают о жизни в России. В западных СМИ мало реальной информации, зато много каких-то шаблонных сообщений, поэтому страна вызывает интерес. Есть набор стереотипов: почему-то все считают, что тут большие очереди в магазинах, все очень серое, солнца мало, холодно. Я рассказываю, как на самом деле здесь живут люди, но гораздо лучше, если человек сам приедет и увидит своими глазами. Итальянских туристов поражает, какой Москва современный, развитый, огромный город. Получается, что культурный обмен — лучшее лекарство от стереотипов.

На самом деле жизнь и в Италии, и в России у обычных людей схожа. Точно так же в крупных городах высокий темп, все куда-то спешат. В деревнях жизнь более размеренная. Точно так же все работают, ходят в магазины, воспитывают детей. Есть, конечно, бытовые особенности, отличия климата, но в основном алгоритм, цели у людей те же.

Максвэлл Виллиам, США

Я в России с января 2016 года. Последние шесть лет преподаю английский язык за пределами США. До этого три года работал в Южной Корее. Сейчас не только занимаюсь обучением, но и делаю переводы.

До поездки в Россию о вашей стране у меня были стандартные представления, которые транслируют американские СМИ. Теперь это кажется смешным, но тогда я полагал, что за мной постоянно кто-то следит, ожидал, что в аэропорту мне устроят допрос, а телефон будет прослушиваться.

Думал, Россия отчасти похожа на Северную Корею. Не скрою, была некоторая доля страха.

На месте все оказалось не совсем так: то ли ФСБ так хорошо работает, что я их не замечаю, то ли они понимают, что я обычный человек, который хочет приобщиться к русской культуре. В любом случае со спецслужбами я не сталкивался. Хотя мне нравится шутить, что я шпион. Думаю, свободный человек может позволить себе такой юмор.

В силу своей профессии я также обращаю внимание на то, как люди говорят. Здесь я понял, что русский акцент — совсем не такой, как его изображают в голливудских фильмах. Я вообще не замечаю какого-то особого русского акцента, речь скорее может идти об особенностях голоса каждого отдельного человека. Еще один стереотип: русские мало улыбаются. Ну, в этом некоторая правда есть.

Сначала я жил в Екатеринбурге. Прилетел зимой, до сих пор вспоминаю, как мне было тогда холодно!

На улице — минус 35 градусов, мне казалось, что мои веки вот-вот замерзнут и не оттают никогда.

Мне дали несколько пар валенок, для меня до сих пор загадка, почему эта обувь такая теплая. Вообще, о Екатеринбурге у меня остались не лучшие воспоминания, наверное, из-за климата.

Довольно быстро я переехал в Санкт-Петербург, и он вызывает у меня восхищение. Я вырос в небольшом городке в штате Мичиган на Среднем Западе США. В детстве и подростком я всегда мечтал жить в старом европейском городе. Вы знаете эти грезы о том, как проходишь через рынки под открытым небом, заглядываешь утром в пекарню, сидишь вечером в парке с друзьями и пьешь вино? В Петербурге я живу примерно так. Город большой, но удобный. До центра можно дойти пешком, я часто встречаю друзей на улице. По сравнению с Сеулом, который был просто колоссальным, Санкт-Петербург для меня идеален.

Последние лучи солнечного света все еще видны в полночь

В общении с русскими я заметил одну интересную особенность: друзья между собой очень близки, но люди на улицах, как правило, суховаты. Если кто-то подходит к вам и задает вопрос, вы делаете все возможное, чтобы ответить максимально быстро. В Америке, когда прохожий спрашивает дорогу, разговор может затянуться на несколько минут. Знакомого человека русские воспринимают иначе. Например, на Новый год женщина, которая работает в магазине возле моего дома, просто так подарила мне две бутылки шампанского.

Есть особенности и в поведении за рулем. В Америке ездят пассивно, могут одной рукой есть гамбургер, разговаривать с пассажирами. Считается, что для безопасности достаточно просто оставаться на своей полосе. В России ездят так, как будто полос вообще нет, поэтому надо очень внимательно следить за всеми участниками движения.

Меня долго удивляло также поведение людей в метро или автобусах. Пассажиры словно соблюдают какие-то неписаные правила: не разговаривают громко между собой и по телефону. Никто не привлекает внимания окружающих. Думаю, это проявление уважения. Американцы громче себя ведут. Помню, однажды разговаривал со своей сестрой по телефону в автобусе. Вроде бы и не кричал, но пожилая женщина сделала мне замечание. Я тогда русского языка не понимал, однако почувствовал себя смущенным. Вышел из автобуса на ближайшей остановке, продолжил путь пешком и больше никогда не разговаривал по телефону в автобусе.

Вообще, думаю, Россию я до сих пор не понял. В чем-то страна очень похожа на США, своим друзьям как раз рассказываю о сходстве, потому что наши СМИ про это не упоминают. Но есть и различия. Русские спокойно себя чувствуют в ситуации хаоса, кризиса. Например, несколько моих друзей работали в одной кофейне в центре Петербурга. Однажды их туда не пустили, потом выяснилось, что помещение было кем-то захвачено. Видимо, право собственности перешло в другие руки. Они не выказали никакого возмущения, удивления, просто переехали на новое место. Конечно, в США это так спокойно не воспринималось бы. Обязательно был бы скандал, судебная тяжба.

В Америке люди не любят, когда ситуация выходит из-под контроля. В России по этому поводу меньше волнений.

Валюта может дорожать, зарплата падать, зима длиться бесконечно, но русские останутся приветливыми и спокойными.