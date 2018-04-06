«Люди хотят правды!» Иностранцы — о русском характере, дорогах и морозах
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Медведи, водка, балалайка,
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Медведи, водка, балалайка,
Сейчас россияне свободно путешествуют по миру. В свою очередь, нашу страну для себя открывают тысячи иностранцев. Что они думают о русском характере, образе жизни и поведении — в материале РИА Новости.
Я в Россию переехал в 2004 году, работаю журналистом, редактирую Московскую немецкую газету.
Иностранцы часто боятся переезжать сюда. А на месте многие удивляются тому, что жизнь здесь гораздо лучше, чем они думали. Например, я прибыл в Россию в августе 2004-го. И в стране в течение месяца произошло два теракта — сначала в воздухе взорвались два самолета, а потом была захвачена школа в Беслане. Мои друзья в Германии в тот момент думали, что здесь опасно на каждом углу, но я не чувствовал никакой угрозы, страха, на улицах было спокойно.
При этом люди в Германии к России относятся лучше, чем немецкие СМИ. Газеты, телевидение рисуют
Первое время некоторые вещи ставили меня в тупик. Например, россияне четко разделяют личное и общественное пространство. Общее — обязательно не мое, за это
У меня на родине также принято здороваться с соседями. Меня эта привычка даже немного раздражала: ты всем говоришь «Добрый день», даже тем, кто для тебя ничего не значит. С другой стороны, это
Однако ситуация меняется. В последние годы россияне и за подъездами больше следят, и приветливее стали. Я это связываю с тем, что уровень жизни повысился.
Раньше люди думали только о том, как прокормить семью, а сейчас могут оглянуться по сторонам.
У меня нет автомобиля, я езжу на общественном транспорте или пользуюсь такси. Водители, узнав, что я немец, начинают демонстративно ругать российские дороги, показывать мне ямы. Здесь мне разные дороги попадались. Есть прекрасные трассы, например, платная магистраль из Воронежа в Москву. Есть ужасные дороги — скажем, в Саратовской области. По этому поводу
Стандартное представление иностранцев о россиянах: очень мало улыбаются. Тут я не оригинален, улыбок мне первое время очень не хватало. Улыбка ведь не только выражает позитивное настроение, она еще подчеркивает, что ты принимаешь своего собеседника, говорит о твоем отношении к нему. Однажды, когда я был в Белоруссии, мне навстречу шла
Вообще, в последние годы Россия стала более понятной, рациональной. Благосостояние растет, люди чаще ездят за границу. Страна, в которую я приехал, и та, в которой я живу сейчас, отличаются кардинально. Люди теперь вежливее, приветливее, доброжелательнее. Изменения происходят не только в России. В Германии аналогичные процессы. Немцы больше ездят в южные страны, и на родине порядки становятся менее формальными.
В 2006 году у нас проходил чемпионат мира по футболу, и мы очень гордились, что наша строгая, дисциплинированная страна смогла создать атмосферу глобального праздника.
Русский язык я начал учить в середине 1990-х, когда активно развивались отношения между нашими странами. Тогда мне показалось, что со знанием русского у меня будет много возможностей в жизни. Приезжал сюда в командировки, были здесь знакомые, поэтому представление о стране уже имел. В 2005 году перебрался в Россию окончательно.
Конечно, есть отличия в характере. Итальянцы более темпераментные. В этом смысле нам близки кавказцы — армяне, грузины. Русские не такие открытые, особенно те, кто живет на Севере. Первое время я работал на предприятии в Республике Коми, там меня принимали с настороженностью. Без знания русского языка я вряд ли бы вообще наладил контакты с людьми. Но в итоге у меня появились там очень хорошие друзья, до сих пор с ними общаюсь.
Мои итальянские друзья часто спрашивают о жизни в России. В западных СМИ мало реальной информации, зато много
На самом деле жизнь и в Италии, и в России у обычных людей схожа. Точно так же в крупных городах высокий темп, все
Я в России с января 2016 года. Последние шесть лет преподаю английский язык за пределами США. До этого три года работал в Южной Корее. Сейчас не только занимаюсь обучением, но и делаю переводы.
До поездки в Россию о вашей стране у меня были стандартные представления, которые транслируют американские СМИ. Теперь это кажется смешным, но тогда я полагал, что за мной постоянно
кто-тоследит, ожидал, что в аэропорту мне устроят допрос, а телефон будет прослушиваться.
Думал, Россия отчасти похожа на Северную Корею. Не скрою, была некоторая доля страха.
На месте все оказалось не совсем так: то ли ФСБ так хорошо работает, что я их не замечаю, то ли они понимают, что я обычный человек, который хочет приобщиться к русской культуре. В любом случае со спецслужбами я не сталкивался. Хотя мне нравится шутить, что я шпион. Думаю, свободный человек может позволить себе такой юмор.
В силу своей профессии я также обращаю внимание на то, как люди говорят. Здесь я понял, что русский акцент — совсем не такой, как его изображают в голливудских фильмах. Я вообще не замечаю
Сначала я жил в Екатеринбурге. Прилетел зимой, до сих пор вспоминаю, как мне было тогда холодно!
На улице — минус 35 градусов, мне казалось, что мои веки
вот-вотзамерзнут и не оттают никогда.
Мне дали несколько пар валенок, для меня до сих пор загадка, почему эта обувь такая теплая. Вообще, о Екатеринбурге у меня остались не лучшие воспоминания, наверное,
Довольно быстро я переехал в
В общении с русскими я заметил одну интересную особенность: друзья между собой очень близки, но люди на улицах, как правило, суховаты. Если
Есть особенности и в поведении за рулем. В Америке ездят пассивно, могут одной рукой есть гамбургер, разговаривать с пассажирами. Считается, что для безопасности достаточно просто оставаться на своей полосе. В России ездят так, как будто полос вообще нет, поэтому надо очень внимательно следить за всеми участниками движения.
Меня долго удивляло также поведение людей в метро или автобусах. Пассажиры словно соблюдают
Вообще, думаю, Россию я до сих пор не понял. В
В Америке люди не любят, когда ситуация выходит
Валюта может дорожать, зарплата падать, зима длиться бесконечно, но русские останутся приветливыми и спокойными.
Я пока этого не объяснил себе, но таково мое восприятие страны.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.