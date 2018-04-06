Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
СМИ: ВМФ России возьмет под охрану Азовское море
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Семья отсудила $1,6 млн за клопов в съемной квартире
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10Самые живописные мосты мира
16:36 (мск), источник: РИА Новости

«Люди хотят правды!» Иностранцы — о русском характере, дорогах и морозах

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. Медведи, водка, балалайка, шапка-ушанка и агенты КГБ в каждом чулане — западные стереотипы о России времен холодной войны сегодня мало кто воспринимает всерьез.

Источник: РИА Новости

Сейчас россияне свободно путешествуют по миру. В свою очередь, нашу страну для себя открывают тысячи иностранцев. Что они думают о русском характере, образе жизни и поведении — в материале РИА Новости.

Тино Кюнцель, Германия

Я в Россию переехал в 2004 году, работаю журналистом, редактирую Московскую немецкую газету.

Россия мне всегда была интересна. Казалось, это такая таинственная страна, которую никто не понимает.

Иностранцы часто боятся переезжать сюда. А на месте многие удивляются тому, что жизнь здесь гораздо лучше, чем они думали. Например, я прибыл в Россию в августе 2004-го. И в стране в течение месяца произошло два теракта — сначала в воздухе взорвались два самолета, а потом была захвачена школа в Беслане. Мои друзья в Германии в тот момент думали, что здесь опасно на каждом углу, но я не чувствовал никакой угрозы, страха, на улицах было спокойно.

При этом люди в Германии к России относятся лучше, чем немецкие СМИ. Газеты, телевидение рисуют какой-то демонический образ, постоянно раздается «Путин-Путин-Путин», люди же хотят слышать более взвешенные, разносторонние мнения.

Стандартная ситуация в немецких СМИ: комментарии к публикациям о России прямо противоположны тому настроению, которое транслируют журналисты.

Первое время некоторые вещи ставили меня в тупик. Например, россияне четко разделяют личное и общественное пространство. Общее — обязательно не мое, за это кто-то другой должен отвечать. Это было видно по любому подъезду. Идешь к кому-то в гости — поднимаешься по темной, прокуренной, грязной лестнице. Думаешь: «Что же там в квартире-то?» А внутри чисто, уютно… В Германии к этому относятся иначе, там люди смотрят не только за квартирой, но и за своим подъездом, двором. Это ведь тоже влияет на качество твоей жизни.

У меня на родине также принято здороваться с соседями. Меня эта привычка даже немного раздражала: ты всем говоришь «Добрый день», даже тем, кто для тебя ничего не значит. С другой стороны, это как-то объединяет. Здесь я впервые увидел, как люди проходят мимо друг друга, даже не поднимая голову, словно тебя вообще не существует.

Читайте также
Дети в Якутии облились холодной водой на 30-градусном морозе ради Ди Каприо

Однако ситуация меняется. В последние годы россияне и за подъездами больше следят, и приветливее стали. Я это связываю с тем, что уровень жизни повысился.

Раньше люди думали только о том, как прокормить семью, а сейчас могут оглянуться по сторонам.

У меня нет автомобиля, я езжу на общественном транспорте или пользуюсь такси. Водители, узнав, что я немец, начинают демонстративно ругать российские дороги, показывать мне ямы. Здесь мне разные дороги попадались. Есть прекрасные трассы, например, платная магистраль из Воронежа в Москву. Есть ужасные дороги — скажем, в Саратовской области. По этому поводу какого-то единого мнения у меня не сложилось.

Стандартное представление иностранцев о россиянах: очень мало улыбаются. Тут я не оригинален, улыбок мне первое время очень не хватало. Улыбка ведь не только выражает позитивное настроение, она еще подчеркивает, что ты принимаешь своего собеседника, говорит о твоем отношении к нему. Однажды, когда я был в Белоруссии, мне навстречу шла какая-то незнакомая женщина и широко улыбалась. Это было такой редкостью, что я до сих пор ее помню. Хотя и тут есть изменения: лица у россиян уже не такие каменные, улыбок больше, люди более расслаблены.

Вообще, в последние годы Россия стала более понятной, рациональной. Благосостояние растет, люди чаще ездят за границу. Страна, в которую я приехал, и та, в которой я живу сейчас, отличаются кардинально. Люди теперь вежливее, приветливее, доброжелательнее. Изменения происходят не только в России. В Германии аналогичные процессы. Немцы больше ездят в южные страны, и на родине порядки становятся менее формальными.

В 2006 году у нас проходил чемпионат мира по футболу, и мы очень гордились, что наша строгая, дисциплинированная страна смогла создать атмосферу глобального праздника.

Амедео Чиджерса, Италия

Русский язык я начал учить в середине 1990-х, когда активно развивались отношения между нашими странами. Тогда мне показалось, что со знанием русского у меня будет много возможностей в жизни. Приезжал сюда в командировки, были здесь знакомые, поэтому представление о стране уже имел. В 2005 году перебрался в Россию окончательно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Пьяных медведей с балалайками в ушанках на улице нет»

Конечно, есть отличия в характере. Итальянцы более темпераментные. В этом смысле нам близки кавказцы — армяне, грузины. Русские не такие открытые, особенно те, кто живет на Севере. Первое время я работал на предприятии в Республике Коми, там меня принимали с настороженностью. Без знания русского языка я вряд ли бы вообще наладил контакты с людьми. Но в итоге у меня появились там очень хорошие друзья, до сих пор с ними общаюсь.

Мои итальянские друзья часто спрашивают о жизни в России. В западных СМИ мало реальной информации, зато много каких-то шаблонных сообщений, поэтому страна вызывает интерес. Есть набор стереотипов: почему-то все считают, что тут большие очереди в магазинах, все очень серое, солнца мало, холодно. Я рассказываю, как на самом деле здесь живут люди, но гораздо лучше, если человек сам приедет и увидит своими глазами. Итальянских туристов поражает, какой Москва современный, развитый, огромный город. Получается, что культурный обмен — лучшее лекарство от стереотипов.

На самом деле жизнь и в Италии, и в России у обычных людей схожа. Точно так же в крупных городах высокий темп, все куда-то спешат. В деревнях жизнь более размеренная. Точно так же все работают, ходят в магазины, воспитывают детей. Есть, конечно, бытовые особенности, отличия климата, но в основном алгоритм, цели у людей те же.

Максвэлл Виллиам, США

Я в России с января 2016 года. Последние шесть лет преподаю английский язык за пределами США. До этого три года работал в Южной Корее. Сейчас не только занимаюсь обучением, но и делаю переводы.

До поездки в Россию о вашей стране у меня были стандартные представления, которые транслируют американские СМИ. Теперь это кажется смешным, но тогда я полагал, что за мной постоянно кто-то следит, ожидал, что в аэропорту мне устроят допрос, а телефон будет прослушиваться.

Думал, Россия отчасти похожа на Северную Корею. Не скрою, была некоторая доля страха.

Читайте также
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен

На месте все оказалось не совсем так: то ли ФСБ так хорошо работает, что я их не замечаю, то ли они понимают, что я обычный человек, который хочет приобщиться к русской культуре. В любом случае со спецслужбами я не сталкивался. Хотя мне нравится шутить, что я шпион. Думаю, свободный человек может позволить себе такой юмор.

В силу своей профессии я также обращаю внимание на то, как люди говорят. Здесь я понял, что русский акцент — совсем не такой, как его изображают в голливудских фильмах. Я вообще не замечаю какого-то особого русского акцента, речь скорее может идти об особенностях голоса каждого отдельного человека. Еще один стереотип: русские мало улыбаются. Ну, в этом некоторая правда есть.

Сначала я жил в Екатеринбурге. Прилетел зимой, до сих пор вспоминаю, как мне было тогда холодно!

На улице — минус 35 градусов, мне казалось, что мои веки вот-вот замерзнут и не оттают никогда.

Мне дали несколько пар валенок, для меня до сих пор загадка, почему эта обувь такая теплая. Вообще, о Екатеринбурге у меня остались не лучшие воспоминания, наверное, из-за климата.

Довольно быстро я переехал в Санкт-Петербург, и он вызывает у меня восхищение. Я вырос в небольшом городке в штате Мичиган на Среднем Западе США. В детстве и подростком я всегда мечтал жить в старом европейском городе. Вы знаете эти грезы о том, как проходишь через рынки под открытым небом, заглядываешь утром в пекарню, сидишь вечером в парке с друзьями и пьешь вино? В Петербурге я живу примерно так. Город большой, но удобный. До центра можно дойти пешком, я часто встречаю друзей на улице. По сравнению с Сеулом, который был просто колоссальным, Санкт-Петербург для меня идеален.

Последние лучи солнечного света все еще видны в полночь

В общении с русскими я заметил одну интересную особенность: друзья между собой очень близки, но люди на улицах, как правило, суховаты. Если кто-то подходит к вам и задает вопрос, вы делаете все возможное, чтобы ответить максимально быстро. В Америке, когда прохожий спрашивает дорогу, разговор может затянуться на несколько минут. Знакомого человека русские воспринимают иначе. Например, на Новый год женщина, которая работает в магазине возле моего дома, просто так подарила мне две бутылки шампанского.

Есть особенности и в поведении за рулем. В Америке ездят пассивно, могут одной рукой есть гамбургер, разговаривать с пассажирами. Считается, что для безопасности достаточно просто оставаться на своей полосе. В России ездят так, как будто полос вообще нет, поэтому надо очень внимательно следить за всеми участниками движения.

Меня долго удивляло также поведение людей в метро или автобусах. Пассажиры словно соблюдают какие-то неписаные правила: не разговаривают громко между собой и по телефону. Никто не привлекает внимания окружающих. Думаю, это проявление уважения. Американцы громче себя ведут. Помню, однажды разговаривал со своей сестрой по телефону в автобусе. Вроде бы и не кричал, но пожилая женщина сделала мне замечание. Я тогда русского языка не понимал, однако почувствовал себя смущенным. Вышел из автобуса на ближайшей остановке, продолжил путь пешком и больше никогда не разговаривал по телефону в автобусе.

Вообще, думаю, Россию я до сих пор не понял. В чем-то страна очень похожа на США, своим друзьям как раз рассказываю о сходстве, потому что наши СМИ про это не упоминают. Но есть и различия. Русские спокойно себя чувствуют в ситуации хаоса, кризиса. Например, несколько моих друзей работали в одной кофейне в центре Петербурга. Однажды их туда не пустили, потом выяснилось, что помещение было кем-то захвачено. Видимо, право собственности перешло в другие руки. Они не выказали никакого возмущения, удивления, просто переехали на новое место. Конечно, в США это так спокойно не воспринималось бы. Обязательно был бы скандал, судебная тяжба.

В Америке люди не любят, когда ситуация выходит из-под контроля. В России по этому поводу меньше волнений.

Валюта может дорожать, зарплата падать, зима длиться бесконечно, но русские останутся приветливыми и спокойными.

Я пока этого не объяснил себе, но таково мое восприятие страны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Вот для чего на самом деле нужно было 'Дело Скрипаля'
Арест 'Норда' выглядел бы как месть Киева, если бы не одно 'но'
США расширили санкционный список в отношении России
Путин уволил 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК
Еврокомиссия отказалась поддерживать Nord Stream 2
Представлен дизайн билетов на матчи ЧМ-2018
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за шпионских очков
Суд Херсона арестовал капитана российского судна «Норд»
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь