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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Страсти Христовы: у православных наступил самый скорбный день

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Алексей Михеев. Ранним утром пятницы арестовавшие Христа иудейские первосвященники привели узника к главе римской администрации Иудеи — прокуратору Понтию Пилату.

Источник: РИА Новости

Тот пытался избавить Иисуса от казни и счел достаточным для него наказанием жестокое избиение бичами. Но иерусалимская толпа, подогреваемая священниками, требовала для Спасителя смертной казни, и чиновник уступил. Христос был распят на кресте на горе Голгофа в окрестностях Иерусалима. Самая страшная казнь империи никогда не применялась к тем, кто считался ее подданным, — прибитый к кресту человек обычно умирал в страшных мучениях на протяжении нескольких дней.

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«Ненависть к нему беспрецедентна для человеческой истории. Даже люди нецерковные и неверующие, если будут сравнивать Христа с основателями других религий, нигде и никогда не увидят такого страшного неприятия. И оно имеет свой страшный корень, чувство, которое не исчезнет до последних минут человеческой истории, — зависть», — рассказывает наместник московского Сретенского монастыря епископ Тихон (Шевкунов).

Утром накануне самого скорбного дня церковного года священник университетского храма Святой Татианы при МГУ отец Иоанн Лапидус горячо говорит о том, как сложно вообразить произошедшее в Иудее на заре первого тысячелетия. «Наша жизнь наполнена массой ненужных событий. Замыкаясь в своем мире, концентрируясь на действительных или мнимых неприятностях, мы совершенно забываем о том, что они ничтожны по сравнению с тем, как люди обошлись с Христом. Все наши горести, беды и обиды — это совсем малая часть мира, в котором можно убить Бога», — отмечает отец Иоанн.

В момент смерти Иисуса произошло землетрясение, а в главном храме Иерусалима порвалась завеса, отделявшая священное пространство от помещения, где могли находиться простые люди.

Ворота Сретенского монастыря | Источник: РИА "Новости"

«Похороны Бога»

Вынос Плащаницы и Чин погребения — два важнейших богослужения, которые совершаются в Великую пятницу Страстной недели.

Большой плат (кусок ткани), на котором написан или вышит образ положенного во гроб Христа, выносят из алтаря и устанавливают на украшенном цветами возвышении.

Потом торжественная процессия шествует с ним вокруг храма под погребальный звон колоколов. И до вечера следующего дня верующие приходят поклониться Гробу Господню. На лицах нередко в эти моменты можно увидеть слезы.

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Крестный ход совершается днем, и многие специально отпрашиваются с работы, чтобы успеть на службу.

«Это самый главный день и самые главные минуты, когда я вместе со всеми хороню Бога. И это почти невозможно принять, как только начинаешь осознавать Его смерть частью своей жизни. Мне самой пришлось потратить несколько лет только на то, чтобы перестать воспринимать механически эту цепочку: смерть Христа — тишина субботы — радость воскресения», — рассказывает одна из старейших прихожанок университетского Татьянинского храма Елена.

Ее семья проводит Великую пятницу в тишине. Никаких пасхальных приготовлений, куличей, яиц и украшений к празднику, который наступит уже завтра. Вообще, в этот день церковный устав предписывает полное воздержание от пищи.

Мало ли что не успели яйца покрасить, пол помыть. Как можно ударяться в украшение стола, когда хороним близкого человека? А если не просто близкого, а Бога, который погиб за тебя? Это скорбь и слезы, когда ничего не видишь вокруг себя, не можешь дышать, нет ни солнца, ни ночи.
Елена
Прихожанка университетского Татьянинского храма

Забыть о распрях

«Стоя перед Плащаницей, нужно забыть обо всем, что принесли в душу “вихри падшего мира”. Неслучайно на литургии в Великую субботу мы будем внимать словам песнопения: “Да молчит всякая плоть человеческая, да стоит она со страхом и трепетом, не думая ни о чем земном… Царь царей и Господь господствующих приходит на заклание”. А ведь мы живем во времена, когда даже среди “своих” не стихают распри, постоянно поддерживается высокий градус вражды, взаимных обвинений, вселенской смуты. Наши помыслы и днем и ночью крутятся вокруг земных страстей», — размышляет настоятель университетской церкви протоиерей Владимир Вигилянский.

Помолчав, он добавляет: «Как можно считать себя христианином, если трепет от осознания ужаса свершившегося — смерти воплощенной Любви — не доходит до сердца?».

Благовещенский собор Казанского кремля | Источник: РИА "Новости"

Когда мир «сошел с ума»

«Мир сошел с ума. Мы все могли бы чувствовать немного больше любви, веры, надежды и прощения, и я сделал обо всем этом фильм», — говорил Мел Гибсон, снявший в 2004 году картину о последних часах жизни Христа.

Он заставил актеров говорить на мертвых языках, бил их настоящими хлыстами, а несший семидесятикилограммовый крест актер Джим Кевизел замерз настолько, что во время съемок не мог говорить. Папа Римский Иоанн Павел II и патриарх Московский и всея Руси Алексий II удостоили киноленту самых высоких оценок, в отличие от властей нескольких мусульманских стран, запретивших показ фильма из-за риска антисемитских выступлений.

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«Мой младший сын, посмотрев “Страсти Христовы”, повесил на экран телевизора бумажку со словом “Пост”. Так потрясло его то, что он увидел», — вспоминает Елена.

Певчая храма Ирина тем временем рассказывает, что после фильма ей было физически страшно петь в Великую пятницу. «Если вслушаться в то, что мы поем на службах, о том, как люди убили Бога, то смысл страшен. И когда ты еще и видишь, как это происходило, становится страшно совсем», — говорит она.

Однако у входа в храм стоят коробки с надписью «Пасхальные куличи для бездомных». Священники обсуждают, кто что делает на Пасху, которая наступит уже почти завтра, а на улице первый день теплая погода и светит весеннее солнце. Прежде чем во всех храмах прозвучит «Христос Воскресе», на Святой земле тысячи людей умоются необжигающим Благодатным огнем. «Я всегда с вами, до скончания века» — так звучат последние слова Евангелия от Матфея.

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