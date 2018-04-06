В хабаровских техникумах увеличили количество бюджетных мест

В техникумах для квалифицированных рабочих и служащих будет 2 375 мест, профессионального обучения — 420, специалистов среднего звена — 5 325, из них очно — 4 260, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

«На протяжении трёх последних лет количество бюджетных мест в образовательных организациях края, как минимум, не снижается. Однако цифры перераспределяются по уровням образования и отраслям наук, а соответственно и по вузам. Это решение принимается министерством образования и науки Российской Федерации после тщательного мониторинга востребованности специалистов на рынке труда», — рассказала начальник управления профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Елена Шадуя.

В крае реализуется региональный перечень самых перспективных и востребованных профессий на 2017−2020 годы. Топ-50 включает 23 профессии и 27 специальностей. Самые популярные направления — «Аддитивные технологии», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Мастер слесарных работ», «Оператор станков с программным управлением» и другие. Традиционно в регионе востребованы специальности и профессии строительной отрасли, транспорта, машиностроения, воспроизводства и переработки лесных ресурсов, техносферной безопасности и природообустройства.