Кулич-панду можно купить на ярмарке в центре Владивостока
6 апреля ярмарка будет работать с 8 до 19 часов.
6 апреля ярмарка будет работать с 8 до 19 часов.
Пасхальная ярмарка на центральной площади Владивостока несмотря на снег, пользуется популярностью как у горожан, так и гостей приморской столицы, сообщает РИА VladNews.
Куличи и пасхи здесь можно найти на любой вкус и цвет, на одном из прилавков даже красуются куличи в виде панды. Также на продовольственной ярмарке можно приобрести зелень, овощи, мед, морепродукты, птицу, кондитерские изделия, мясную, молочную продукцию и другие лакомства.
Напомним, 6 апреля, ярмарка будет работать с 8 до 19 часов. А в субботу, 7 апреля, с 9 до 18 часов.
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