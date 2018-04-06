Кулич-панду можно купить на ярмарке в центре Владивостока

Пасхальная ярмарка на центральной площади Владивостока несмотря на снег, пользуется популярностью как у горожан, так и гостей приморской столицы, сообщает РИА VladNews.

Куличи и пасхи здесь можно найти на любой вкус и цвет, на одном из прилавков даже красуются куличи в виде панды. Также на продовольственной ярмарке можно приобрести зелень, овощи, мед, морепродукты, птицу, кондитерские изделия, мясную, молочную продукцию и другие лакомства.