Единый номер экстренных служб 112 будет доступен по всему Пермскому краю

Пока на единый номер «112» поступают обращения только от жителей Перми. За 2017 год в центры обработки вызовов из краевой столицы поступило более 560 тысяч обращений. За первый квартал 2018 года — уже более 149 тысяч обращений, сообщает пресс-служба губернатора.