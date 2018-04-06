Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Назван лучший автомобиль в мире
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались
Павел Прилучный купил автомобиль за 20 миллионов
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
08:50 (мск), источник: АиФ Красноярск

Больше половины ТРЦ в Красноярском крае нарушают пожарную безопасность

МЧС рассказало о первых результатах массовых проверок.

Источник: Reuters

В Красноярском крае сотрудники МЧС проверили 634 объекта с массовым пребыванием людей из тысячи, в 365 из них выявились нарушения.

Напомним, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в Красноярском крае начались массовые проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, на объектах культуры и спорта, а также других мест с массовым пребыванием людей.

Чаще всего среди нарушений: неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматической системы пожарной сигнализации и их ненадлежащее обслуживание, отсутствие достаточного количества первичных средств пожаротушения.

Также на объектах проводятся учебные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

До завершения проверок осталось 10 дней. После в ведомстве подготовят соответствующие заключения по фактам выявленных нарушений. Далее с нарушителями будет работать прокуратура.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мы со школы формируем в себе мужеподобное существо. Психолог - о любви и весенних обострениях
Постпред США при ООН: Москва никогда не будет другом Вашингтона
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Житель Якутии застрелил двоих из-за насмешек над низким ростом
СМИ: Ирландский боец Макгрегор сдался полиции
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь