Больше половины ТРЦ в Красноярском крае нарушают пожарную безопасность

Источник: Reuters

В Красноярском крае сотрудники МЧС проверили 634 объекта с массовым пребыванием людей из тысячи, в 365 из них выявились нарушения.

Напомним, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в Красноярском крае начались массовые проверки пожарной безопасности торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, на объектах культуры и спорта, а также других мест с массовым пребыванием людей.

Чаще всего среди нарушений: неудовлетворительное состояние путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматической системы пожарной сигнализации и их ненадлежащее обслуживание, отсутствие достаточного количества первичных средств пожаротушения.

Также на объектах проводятся учебные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.