Больше половины ТРЦ в Красноярском крае нарушают пожарную безопасность
МЧС рассказало о первых результатах массовых проверок.
МЧС рассказало о первых результатах массовых проверок.
В Красноярском крае сотрудники МЧС проверили 634 объекта с массовым пребыванием людей из тысячи, в 365 из них выявились нарушения.
Напомним, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в Красноярском крае начались массовые проверки пожарной безопасности
Также на объектах проводятся учебные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
До завершения проверок осталось 10 дней. После в ведомстве подготовят соответствующие заключения по фактам выявленных нарушений. Далее с нарушителями будет работать прокуратура.
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