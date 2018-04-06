На Пасху омичи будут под защитой полиции, Росвардии и дружинников
Омичам напоминают правила безопасности.
Омичам напоминают правила безопасности.
В ближайшее воскресенье, 8 апреля, все будут отмечать светлый праздник Пасхи. Безопасность жителей Омска на это время будут обеспечивать более 460 сотрудников УМВД, Росгвардии, частных охранных организаций и народные дружинники.
Омичам и гостям города рекомендуется при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных сумок и вещей предварительно уточнить, кому они принадлежат. При отсутствии хозяина
сообщить о находке правоохранителям, охране, администрации помещений или водителю с кондуктором.
Специалисты советуют не трогать, не передвигать, не вскрывать предметы, запомнить время их нахождения, постараться отвести окружающих людей подальше и дожидаться полицию. В подозрительном пакете, сумке, коробке может находиться взрывное устройство.
При появлении информации о подготовке или совершении террористического акта следует немедленно сообщить по телефонам:
— 78−78−78 — управление единой
— 79−22−00 или 02 — УМВД России по городу Омску;
— 23−30−00 — УФСБ России по Омской области.
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