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09:20 (мск), источник: Om1.ru

На Пасху омичи будут под защитой полиции, Росвардии и дружинников

Омичам напоминают правила безопасности.

В ближайшее воскресенье, 8 апреля, все будут отмечать светлый праздник Пасхи. Безопасность жителей Омска на это время будут обеспечивать более 460 сотрудников УМВД, Росгвардии, частных охранных организаций и народные дружинники.

Омичам и гостям города рекомендуется при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных сумок и вещей предварительно уточнить, кому они принадлежат. При отсутствии хозяина
сообщить о находке правоохранителям, охране, администрации помещений или водителю с кондуктором.

Специалисты советуют не трогать, не передвигать, не вскрывать предметы, запомнить время их нахождения, постараться отвести окружающих людей подальше и дожидаться полицию. В подозрительном пакете, сумке, коробке может находиться взрывное устройство.

При появлении информации о подготовке или совершении террористического акта следует немедленно сообщить по телефонам:
— 78−78−78 — управление единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности администрации Омска;
— 79−22−00 или 02 — УМВД России по городу Омску;
— 23−30−00 — УФСБ России по Омской области.

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