На Пасху омичи будут под защитой полиции, Росвардии и дружинников

В ближайшее воскресенье, 8 апреля, все будут отмечать светлый праздник Пасхи. Безопасность жителей Омска на это время будут обеспечивать более 460 сотрудников УМВД, Росгвардии, частных охранных организаций и народные дружинники.

Омичам и гостям города рекомендуется при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных сумок и вещей предварительно уточнить, кому они принадлежат. При отсутствии хозяина

сообщить о находке правоохранителям, охране, администрации помещений или водителю с кондуктором.

Специалисты советуют не трогать, не передвигать, не вскрывать предметы, запомнить время их нахождения, постараться отвести окружающих людей подальше и дожидаться полицию. В подозрительном пакете, сумке, коробке может находиться взрывное устройство.