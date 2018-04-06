В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести матери с ребенком
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести 36-летней жительницы столицы и ее пятилетнего сына.
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе полиция прекратила поиски пропавших без вести 36-летней жительницы столицы и ее пятилетнего сына.
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Как информировало агентство «Башинформ», 4 апреля в полицию от гражданина поступило заявление о том, что его жена с ребенком пропали. Стражи порядка провели поисковые мероприятия, в ходе которых им удалось найти разыскиваемых.
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