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12:09 (мск), источник: Моя Планета

Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную

У нее голубые глаза, что крайне редко среди альбиносов.

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Редкая белая олениха по прозвищу Белоснежка была замечена мирно пасущейся в парке Kensington Metropark в Мичигане. Мик Макдональд проезжал мимо и снял видео на телефон. «Это волшебное зрелище», — поделился фотограф. Ее называют Белоснежкой из-за голубых глаз и розового носа. Олениха родилась в мае прошлой весной. Вначале она была слегка коричневатой, но потом стала полностью белой.

Олени-альбиносы рождаются с частотой примерно 1 на 30 тыс. Местные любители природы боятся, что Белоснежка слишком доверчива и не хотят, чтобы люди ее пугали. Поэтому просят, если кто-то ее увидит, не подходить близко, сообщает WXYZ.

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