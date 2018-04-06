Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную

Редкая белая олениха по прозвищу Белоснежка была замечена мирно пасущейся в парке Kensington Metropark в Мичигане. Мик Макдональд проезжал мимо и снял видео на телефон. «Это волшебное зрелище», — поделился фотограф. Ее называют Белоснежкой из-за голубых глаз и розового носа. Олениха родилась в мае прошлой весной. Вначале она была слегка коричневатой, но потом стала полностью белой.