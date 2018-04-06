Найдена олениха-альбинос, похожая на волшебную
У нее голубые глаза, что крайне редко среди альбиносов.
У нее голубые глаза, что крайне редко среди альбиносов.
Редкая белая олениха по прозвищу Белоснежка была замечена мирно пасущейся в парке Kensington Metropark в Мичигане. Мик Макдональд проезжал мимо и снял видео на телефон. «Это волшебное зрелище», — поделился фотограф. Ее называют Белоснежкой
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