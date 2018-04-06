В Красноярском крае продают некачественные кожаные ремни и перчатки
Согласно исследованию экспертов, чем дороже аксессуар, тем он качественнее.
Согласно исследованию экспертов, чем дороже аксессуар, тем он качественнее.
Эксперты Красноярского ЦСМ Росстандарта выявили, что на территории Красноярского края продаются не качественные кожаные перчатки и ремни.
Для исследования закупили 5 пар перчаток, стоимостью от 1290 до 2200 рублей, и по три мужских и женских ремня по цене от 414 до 1800 рублей разных торговых марок. Сначала изделия оценивались по качеству изготовления отдельных узлов и деталей, выполнения швов, строчек, исходных материалов и фурнитуры,
Выяснилось, что все перчатки сделаны из кожи, однако есть вопросы к качеству. Во всех образцах выявлена не устойчивая окраска кожи к мокрому трению, в четырех образцах интенсивность запаха выше нормы. Кроме того есть претензии к швам и их обработке. Наиболее качественными перчатками оказалась самая дорогая пара торговой марки «Harmon Moda GENUINE LEATHER».
Что касается ремней, то три из шести купленных оказались не кожаными: они изготовлены из соединения натуральных волокон с полимерами. В трёх других также были нарушения по запаху, устойчивости к трению и качеству швов. Наиболее качественным оказался мужской ремень торговой марки «JMS».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.