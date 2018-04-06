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10:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае продают некачественные кожаные ремни и перчатки

Согласно исследованию экспертов, чем дороже аксессуар, тем он качественнее.

Эксперты Красноярского ЦСМ Росстандарта выявили, что на территории Красноярского края продаются не качественные кожаные перчатки и ремни.

Для исследования закупили 5 пар перчаток, стоимостью от 1290 до 2200 рублей, и по три мужских и женских ремня по цене от 414 до 1800 рублей разных торговых марок. Сначала изделия оценивались по качеству изготовления отдельных узлов и деталей, выполнения швов, строчек, исходных материалов и фурнитуры, художественно-колористическое оформление изделия. Потом исследовались в лаборатории, где изучался их состав, наличие запаха, устойчивость к поту и трению.

Выяснилось, что все перчатки сделаны из кожи, однако есть вопросы к качеству. Во всех образцах выявлена не устойчивая окраска кожи к мокрому трению, в четырех образцах интенсивность запаха выше нормы. Кроме того есть претензии к швам и их обработке. Наиболее качественными перчатками оказалась самая дорогая пара торговой марки «Harmon Moda GENUINE LEATHER».

Что касается ремней, то три из шести купленных оказались не кожаными: они изготовлены из соединения натуральных волокон с полимерами. В трёх других также были нарушения по запаху, устойчивости к трению и качеству швов. Наиболее качественным оказался мужской ремень торговой марки «JMS».

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