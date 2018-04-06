Игорь Пушкарёв прокомментировал заседание суда четверостишием

Источник: AP 2018

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал у себя на страничке в социальной сети пост, в котором рассказал о прошедшем заседании, сообщает РИА VladNews.

«3 апреля прошло очередное рассмотрение дела в Тверском суде. В этот раз с нами на заседании была служебная овчарка. Уже традиционно мы с защитой обращаем внимание суда на многочисленные нарушения со стороны обвинения. Так, например, в материалах дела присутствуют сведения по счетам в банках, которые по закону могут быть выданы только на основании судебного решения. Но ни судебных решений, ни элементарных запросов нет. Получается, что они не могут быть использованы в качестве доказательств. Меня не смущает оглашение этих сведений, и я настроен максимально открыто. Но, как говорится, сам факт…

Такие вещи, как несовпадение нумерации страниц или полное отсутствие в трёх томах (11,12,13) каких-либо документов, имеющих отношение к делу, уже не удивляют. Я даже с некоторым интересом жду новой абракадабры от обвинения.

«Я склонен думать, гражданин судья, Что прокурор сегодня был поддавши, Ведь нападавшим вовсе не был я, А я, скорее, даже пострадавший»", — написал Игорь Пушкарев.

Напомним, 26 марта судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда отказала в апелляционной жалобе защиты Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста до 26 апреля.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда. Следующее заседание продолжится в среду, 11 апреля.

Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.