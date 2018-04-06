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10:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Навигация на Амуре у Хабаровска начнется 28 апреля

Перевозчик обещает, что цены на билеты не вырастут.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске готовятся к новому сезону навигации — первые теплоходы пойдут по Амуру у краевой столицы 28 апреля. К этой дате перевозчик обещает завершить ремонт судов. На их подготовку, а также перевозку пассажиров мэрия выделит деньги: стоимость муниципального контракта — 30 млн рублей. Особое внимание в этом году уделяют транспортной безопасности, сообщает портал «Губерния».

Ремонт теплоходов затянулся из-за нехватки денег, но, как утверждают в ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», все финансовые вопросы уже решены, и навигация начнется вовремя. Сейчас речники проверяют все механизмы и навигационное оборудование, наводят порядок в салонах. На двух теплоходах заменили двигатели. Кроме того, перевозчик закупил новые спасательные жилеты.

«У нас вместительность на теплоходе — 326 [человек], 326 и жилетов: 60 детских, остальные — взрослые. Каждый год меняем: в основном рвутся лямки», — рассказал капитан-механик теплохода Вячеслав Бугров.

Затраты на подготовку судов к навигации выросли, однако стоимость проезда обещают оставить прежней.

«Произошел достаточно резкий скачок цен на дизельное топливо, на кое-какие материалы, запчасти, но на цене билета в навигацию 2018 года это не отразилось», — отметил генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игорь Меерсон.

На пригородных маршрутах в Хабаровске будет работать семь теплоходов. Расписание скорректировали по просьбе дачников.

«Мы встречались с дачным сообществом, и большая часть тех предложений, которые нам дали, мы учли. Если было раньше два выходных: понедельник и четверг, то [теперь] на одном из маршрутов будет один выходной», — сообщил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

В ближайшие месяцы будет идти реконструкция набережной Невельского. Чтобы не мешать пассажирам теплоходов, в краевом минстрое решили начать ремонт в районе Утеса. К тому времени, как рабочие дойдут до речного вокзала, навигация уже должна закончиться.

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