Навигация на Амуре у Хабаровска начнется 28 апреля
Перевозчик обещает, что цены на билеты не вырастут.
Перевозчик обещает, что цены на билеты не вырастут.
В Хабаровске готовятся к новому сезону навигации — первые теплоходы пойдут по Амуру у краевой столицы 28 апреля. К этой дате перевозчик обещает завершить ремонт судов. На их подготовку, а также перевозку пассажиров мэрия выделит деньги: стоимость муниципального контракта — 30 млн рублей. Особое внимание в этом году уделяют транспортной безопасности, сообщает портал «Губерния».
«У нас вместительность на теплоходе — 326 [человек], 326 и жилетов: 60 детских, остальные — взрослые. Каждый год меняем: в основном рвутся лямки», — рассказал
«Произошел достаточно резкий скачок цен на дизельное топливо, на
На пригородных маршрутах в Хабаровске будет работать семь теплоходов. Расписание скорректировали по просьбе дачников.
«Мы встречались с дачным сообществом, и большая часть тех предложений, которые нам дали, мы учли. Если было раньше два выходных: понедельник и четверг, то [теперь] на одном из маршрутов будет один выходной», — сообщил начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
В ближайшие месяцы будет идти реконструкция набережной Невельского. Чтобы не мешать пассажирам теплоходов, в краевом минстрое решили начать ремонт в районе Утеса. К тому времени, как рабочие дойдут до речного вокзала, навигация уже должна закончиться.
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