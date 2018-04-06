Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ: 160 стран «примкнули» к РФ и обратились к Лондону
Назван лучший автомобиль в мире
Школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Настя Каменских похвасталась пышными формами в купальнике
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Ольга Бузова в «наряде императрицы» пришла на праздник в Вене
Яну Рудковскую высмеяли в соцсетях из-за «платья-занавески»
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:43 (мск), источник: Деловое сообщество

Жители Ростова пожаловались на качество воды из крана

Жители Ростова-на-Дону, проживающие в районе ТРЦ «Сокол» и площади Дружинников, пожаловались в социальных сетях на качество воды из крана.

По их словам, в их квартирах течёт жёлто-коричневая вода, с осадком в виде песка. При этом почищенные неделю назад фильтры снова засорились.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот как дорогую сантехнику покупать с таким качеством воды? Кто-нибудь знает в чем причина такой воды?», — написал автор публикации.

Его поддержали и другие горожане, живущие в том же районе города. Один из них сказал, что зайдя под кран, так и не понял, помылся он или запачкался. Другой житель предположил, что такая ситуация может быть связана с ремонтом труб.

«На Малюгиной так было, это трубы так меняют… Месяц такая вода шла, котел все время чистить приходилось, не говоря о фильтрах», — отметил он.

Напомним, на днях на качество воды жаловались жители 2-го поселка Орджоникидзе. Сотрудники АО «Ростовводоканал» обратили внимание, что проблемы могут быть внутри самого дома.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МУП «РТК» готовит исковое заявление в суд по программе «Ревизорро-Медицинно
Жители Красного Сулина требуют прекратить размещать клевету в адрес главы р
Медведев утвердил «план нетерпимости» к неофициальным товарам
Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах
Рособрнадзор лишил лицензии два частных вуза
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь