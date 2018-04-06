Жители Ростова пожаловались на качество воды из крана

По их словам, в их квартирах течёт жёлто-коричневая вода, с осадком в виде песка. При этом почищенные неделю назад фильтры снова засорились.

<div id="vk_post_-104083518_578140"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-104083518_578140", -104083518, 578140, 's__8WQL3UA8zU0afKqLCW92WVA')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вот как дорогую сантехнику покупать с таким качеством воды? Кто-нибудь знает в чем причина такой воды?», — написал автор публикации.

Его поддержали и другие горожане, живущие в том же районе города. Один из них сказал, что зайдя под кран, так и не понял, помылся он или запачкался. Другой житель предположил, что такая ситуация может быть связана с ремонтом труб.

«На Малюгиной так было, это трубы так меняют… Месяц такая вода шла, котел все время чистить приходилось, не говоря о фильтрах», — отметил он.