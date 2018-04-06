Жители Ростова пожаловались на качество воды из крана
Жители
Жители
По их словам, в их квартирах течёт
«Вот как дорогую сантехнику покупать с таким качеством воды?
Его поддержали и другие горожане, живущие в том же районе города. Один из них сказал, что зайдя под кран, так и не понял, помылся он или запачкался. Другой житель предположил, что такая ситуация может быть связана с ремонтом труб.
«На Малюгиной так было, это трубы так меняют… Месяц такая вода шла, котел все время чистить приходилось, не говоря о фильтрах», — отметил он.
Напомним, на днях на качество воды жаловались жители 2-го поселка Орджоникидзе. Сотрудники АО «Ростовводоканал» обратили внимание, что проблемы могут быть внутри самого дома.
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