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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Александр Ярошук: Я первый раз в жизни забрал ребенка из детского садика

В пятницу 6 апреля, в последнем эфире программы «С добрым утром, Ярошук» на радио «Комсомольская правда» бывший мэр Калининграда Александр Ярошук рассказал, как использует появившееся свободное время.

Источник: Комсомольская правда

— 10 дней подряд отдыхать — большая роскошь была, когда я работал. Сейчас я получил большое удовольствие, и пока вот еще приспосабливаюсь к другому режиму работы, — сообщил Ярошук.

— А что изменилось? — переспросил ведущий.

— Свобода появилась. Я о ней так много говорил, но ее не чувствовал. После 10 класса, как попал в высшее военно-морское училище, потом флот на севере, когда ушел в 1992 году, было 8 лет более-менее какой хочешь жизни. Собой руководишь, и что хочешь, делаешь. А потом опять, как на службу. Самое главное, с тем опытом и мудростью, которые уже приобретены, стараюсь поменять распределение времени. Появилось время на внимание к своим близким и родным. Первый раз в жизни забирал ребенка из детского садика. От этих моментов получаю просто удовольствие. Заново учусь ходить по тротуарам, — ответил мэр.

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