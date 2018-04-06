Александр Ярошук: Я первый раз в жизни забрал ребенка из детского садика

— Свобода появилась. Я о ней так много говорил, но ее не чувствовал. После 10 класса, как попал в высшее военно-морское училище, потом флот на севере, когда ушел в 1992 году, было 8 лет более-менее какой хочешь жизни. Собой руководишь, и что хочешь, делаешь. А потом опять, как на службу. Самое главное, с тем опытом и мудростью, которые уже приобретены, стараюсь поменять распределение времени. Появилось время на внимание к своим близким и родным. Первый раз в жизни забирал ребенка из детского садика. От этих моментов получаю просто удовольствие. Заново учусь ходить по тротуарам, — ответил мэр.