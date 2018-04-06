В мэрия Тольятти рассказали о программе празднования Дня Победы
В администрации Тольятти идет активное обсуждение предстоящего празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы над фашисткой Германией.
В администрации Тольятти идет активное обсуждение предстоящего празднования 73-й годовщины со Дня Великой Победы над фашисткой Германией.
Основная работа по формированию плана на 9 Мая уже проведена, сейчас ведется работа по решению ряда организационных вопросов. В работу по организации и проведению праздничных событий в честь Дня Победы, вместе с городской администрацией, активно включились крупные промышленные предприятия, социально ориентированный бизнес, общественники, ТОСы, школы и волонтеры.
Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова рассказала об основных мероприятиях, которые проведут в Тольятти честь Дня Победы во всех районах. «В этом году празднование 9 Мая пройдет под девизом “Победный яркий май”, и оно охватит все районы города. С десяти утра до десяти вечера запланирован большой комплекс торжественных и праздничных мероприятий», — сообщила замглавы. По ее словам, в этом году многие мероприятия разведены по времени, чтобы люди смогли посетить максимальное количество точек.
По уже сложившейся традиции, в 10:00 одновременно на пяти разных площадках города, расположенных во всех районах, начнутся торжественные патриотические мероприятия и возложение цветов и венков к монументам.
В Центральном районе в честь павших воинов на площади Свободы состоится традиционный парад Победы, в котором маршем пройдут представители военных частей, студенты военной кафедры ТГУ и МЧС. Впервые в нем примут участие воспитанники кадетских классов общеобразовательных школ и ветераны военных действий.
В Автозаводском районе в это же время в парке Победы у Монумента Славы состоится торжественное мероприятие «Великой Победы немеркнущий свет!». Мероприятия схожей тематики пройдут на площади Никонова в микрорайоне Шлюзовом и на площади Денисова в микрорайоне Поволжском. Объединит жителей, пришедших на эти разные площадки, «минута молчания», которую объявят в одно время. Также в городе в пяти местах будет работать полевая кухня — в парке Победы, в Театральном саду, в Центральном парке, в сквере Русич и в микрорайоне Поволжский.
Все мероприятия разделены на два блока — дневные и вечерние. Дневные (их более десяти) проходят равномерно по городу на 13 открытых площадках во всех районах. Это будет целый ряд
Вечерние программы начнутся одновременно и пройдут с 19:00 до 22:00. Патриотические концерты состоятся на трех больших главных площадках города — возле ДС «Волгарь», на территории ДК «Тольяттиазот» и на площади Свободы, которая будет для этой цели использована впервые. В этом году также впервые в Тольятти в финале вечера решено объединить горожан одновременным исполнением песни «День Победы», перед салютом, на всех площадках. Апогеем 9 Мая станет вечерний салют в Центральном, Комсомольском, Автозаводском районах и микрорайоне Шлюзовом.
Но пожалуй, самое мощное, трогательное и пронзительное мероприятие, которое будет проведено в Тольятти уже в пятый раз — это
В Тольятти
Бессмертный полк — общественное мероприятие, администрация помогает здесь только организационно. Это, по словам Татьяны
Важно, что разводка по времени крупных мероприятий даст возможность жителям города побывать в этот день на многих точках празднования.
В 14:00 тольяттинцы смогут отправиться в Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова, где начнется большая праздничная программа. Запланированы показательные полеты авиации ДОСААФ России, пролеты вертолетов с флагами России и Победы, десантирование парашютистов, выполнение фигур высшего пилотажа на самолетах Як-52 и многое другое. В прошлом году в этом парке было 10 тыс. гостей, в этом, благодаря более продуманной логистике мероприятий, планируется еще больше.
Уже в начале мая состоятся локальные мероприятия на территориях школ, в скверах семейного отдыха. Многие из них помогут организовать ТОСы. Кроме того, впервые в Тольятти пройдут кадетский бал, а также бал Победы, где с ветеранами встретится глава города. Это мероприятие намечено на 3 мая.
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