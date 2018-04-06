В СамГТУ ученые разрабатывают уникальные способы получения топлива

Профессор, завкафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Политеха Андрей Пимерзин и профессор университета Ростока (Германия) Сергей Веревкин решают задачу получения водородного топлива, выполняя условия гранта Правительства РФ. Такое топливо считается экологически чистым, но в свободной форме водород на Земле практически не встречается. Однако его можно накапливать и извлекать из других соединений с помощью различных химических методов.

Производство и хранение водорода — не единственные задачи, стоящие перед учеными. Среди десятков конкурентоспособных вариантов аккумулирования водорода ученые остановились на жидких органических накопителях водорода — LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers). Как правило, это полиароматические молекулы, содержащие достаточное количество двойных связей, способных присоединять и при желании освобождать молекулы водорода. Освобожденный водород можно использовать в топливных элементах либо в двигателях внутреннего сгорания. LOHC находятся в ряду современных перспективных материалов, таких как наночастицы и нанотрубки, ионные жидкости, глубокие эвтектические смеси.