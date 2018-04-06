Тёплые выходные ожидаются в Нижегородской области 7—8 апреля

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 6 апреля в Нижегородской области будет облачно с прояснениями и без осадков.

Днём воздух прогреется до +11 градусов. Ветер южный, 5 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм.рт.с.

В субботу, 7 апреля, столбики термометров днём понизятся до +9 градусов, ночью — до +6 градусов. Ожидается облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер поменяется на западный со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление опустится до 745 мм.рт.с.