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10:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Тёплые выходные ожидаются в Нижегородской области 7—8 апреля

Нижний Новгород. 6 апреля. НТА-Приволжье — Тёплые выходные ожидаются в Нижегородской области 7—8 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 61% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 6 апреля в Нижегородской области будет облачно с прояснениями и без осадков.

Днём воздух прогреется до +11 градусов. Ветер южный, 5 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм.рт.с.

В субботу, 7 апреля, столбики термометров днём понизятся до +9 градусов, ночью — до +6 градусов. Ожидается облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер поменяется на западный со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление опустится до 745 мм.рт.с.

К воскресенью, 8 апреля, небо прояснится и осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ожидается на уровне +9 градусов тепла днём и +2 ночью. Ветер прогнозируется юго-западный, 4 м/с. Атмосферное давление — 751 мм.рт.с.

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