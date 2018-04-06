Тёплые выходные ожидаются в Нижегородской области 7—8 апреля
Нижний Новгород. 6 апреля.
Нижний Новгород. 6 апреля.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 6 апреля в Нижегородской области будет облачно с прояснениями и без осадков.
Днём воздух прогреется до +11 градусов. Ветер южный, 5 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм.рт.с.
В субботу, 7 апреля, столбики термометров днём понизятся до +9 градусов, ночью — до +6 градусов. Ожидается облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер поменяется на западный со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление опустится до 745 мм.рт.с.
К воскресенью, 8 апреля, небо прояснится и осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ожидается на уровне +9 градусов тепла днём и +2 ночью. Ветер прогнозируется
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.