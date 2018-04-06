На ул. Ипподромской в Новосибирске запретят остановку транспорта
Это сделано для повышения безопасности движения на указанном участке, рассказали в мэрии.
Это сделано для повышения безопасности движения на указанном участке, рассказали в мэрии.
На улице Ипподромской в Новосибирске запретят остановку транспорта, об этом сообщает
С 27 апреля вводится запрет на остановку на середине проезжей части ул. Ипподромской на участке от пересечения с ул. Танковой до пешеходного перехода на пересечении с ул. Народной.
«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена” и 8.24 “Работает эвакуатор”», — отметили в муниципалитете.
Это сделано для повышения безопасности движения на указанном участке.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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