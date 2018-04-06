На ул. Ипподромской в Новосибирске запретят остановку транспорта

На улице Ипподромской в Новосибирске запретят остановку транспорта, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 27 апреля вводится запрет на остановку на середине проезжей части ул. Ипподромской на участке от пересечения с ул. Танковой до пешеходного перехода на пересечении с ул. Народной.

«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена” и 8.24 “Работает эвакуатор”», — отметили в муниципалитете.

Это сделано для повышения безопасности движения на указанном участке.