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10:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На ул. Ипподромской в Новосибирске запретят остановку транспорта

Это сделано для повышения безопасности движения на указанном участке, рассказали в мэрии.

На улице Ипподромской в Новосибирске запретят остановку транспорта, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 27 апреля вводится запрет на остановку на середине проезжей части ул. Ипподромской на участке от пересечения с ул. Танковой до пешеходного перехода на пересечении с ул. Народной.

«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена” и 8.24 “Работает эвакуатор”», — отметили в муниципалитете.

Это сделано для повышения безопасности движения на указанном участке.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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