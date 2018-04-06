В Татарстане в выходные синоптики обещают дождь и до +9 градусов

7 апреля ночью будет без осадков, утром и днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3 +2º, в восточных районах при прояснениях до -8º. Днем +1 +6º, на западе до +9º. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.