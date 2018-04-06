В Татарстане в выходные синоптики обещают дождь и до +9 градусов
Дождь и мокрый снег ожидаются в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Дождь и мокрый снег ожидаются в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
7 апреля ночью будет без осадков, утром и днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ветер
8 апреля ночью и утром ожидается дождь. Ветер западный,
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