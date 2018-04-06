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13:39 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане в выходные синоптики обещают дождь и до +9 градусов

Дождь и мокрый снег ожидаются в выходные, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 76% 762 мм рт. ст. 2 м/с

7 апреля ночью будет без осадков, утром и днем в большинстве районов дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3 +2º, в восточных районах при прояснениях до -8º. Днем +1 +6º, на западе до +9º. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

8 апреля ночью и утром ожидается дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывами до 15−20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -3 +2º, днем +4 +9º.

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