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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

На Пасху возле кладбищ Волгограда запретят стоянку транспорта

Ограничения вводятся 7 и 8 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В этом году Светлое Христово воскресение православные празднуют 8 апреля. В этот день во всех храмах, и в волгоградских в том числе, пройдут праздничные богослужения. И хотя на Пасху батюшки рекомендуют встречать души умерших дома, многие по привычке отправляются на кладбища, чтобы помянуть своих родных и близких.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта к городским кладбищам и обезопасить самих же волгоградцев от неприятностей, в администрации Волгограда приняли решение ограничить остановку и стоянку частного транспорта.

Ограничения будут действовать на праздники Пасхи и Радоницы:

— С 06.00 до 17.00 8 апреля 2018 года.

— С 06.00 до 17.00 15 апреля 2018 года.

В частности, будет запрещена стоянка машин по следующим улицам:

— По дороге улицы Землячки (от проспекта Жукова до Института гигиены в районе расположения кладбища Дзержинского района). Будут также перекрыты улицы Батумская, Южно-Украинская, съезда с III Продольной магистрали. Транспорт пустят в объезд по улицам Ангарская, Хорошева, проспекту Жукова.

— По дороге улицы Карла Либкнехта (от проспекта Жукова до Дмитровского кладбища). Также перекроют улицы Рионскую, Истринскую, Ингульскую. Транспорт пустят в объезд по улице Хорошева.

— По дорогам улиц Абганеровской, переулку Советскому, улице Лавровой, Майской, переулку Майскому, улице Красных партизан и Клязьминской. Объехать эти участки можно по улицам Майской и Строительной.

— По проезду от дома № 73 улицы Плеханова до дома № 93 по улице Новопортной.

— По III Продольной магистрали (в границах от улицы Лесогорской до путепровода № 6 по улице Ангарской).

Кроме того, для обеспечения безопасности православных, которые будут принимать участие в пасхальном богослужении, с 22 часов 7 апреля до 7 часов 8 апреля 2018 года будет ограничено движение, остановка и стоянка транспорта по следующим улицам:

— По дороге улицы Кузнецкой (от улицы Елецкой до улицы Новоузенской).

— По улице Липецкой (от проезда, соединяющего улицу Кузнецкую и Елецкую до улицы Буханцева).

Транспорт пустят в объезд по улицам Буханцева, Воркутинской, Кронштадской, Кузнецкой, Елецкой.

А еще 8 апреля в центре Волгограда пройдет Крестный ход, на время его подготовки и прохождения вводятся следующие ограничения для транспорта:

— С 7 до 19 часов 8 апреля будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на Площади Павших Борцов в границах между улицами Гоголя и Володарского.

— С 16.30 до 19 часов 8 апреля ограничивается движение машин по улице Мира (от улицы Володарского до улицы Гоголя на время прохождения Крестного хода).

Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистической, Краснознаменской, Комсомольской, Гоголя, Володарского и по проспекту Ленина.

В администрации Волгограда обращаются к водителям заранее планировать свои маршруты по городу с учетом запланированных перекрытий дорог.

Напомним, на Пасху и Радоницу для желающих добраться на кладбища запустят 13 специальных маршрутов, на которые выйдут 80 дополнительных автобусов.

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