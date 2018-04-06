«На чартере рядом со всеми»: бывший мэр первый раз в жизни полетит в Турцию
Бывший мэр Калининграда рассказал, что первый раз в жизни летом полетит в Турцию. Об этом он заявил в эфире последнего выпуска программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград».
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