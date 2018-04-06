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16:54 (мск), источник: Клопс.ru

«На чартере рядом со всеми»: бывший мэр первый раз в жизни полетит в Турцию

Бывший мэр Калининграда рассказал, что первый раз в жизни летом полетит в Турцию. Об этом он заявил в эфире последнего выпуска программы «С добрым утром, Ярошук!» на радио «Комсомольская правда — Калининград».

«В Турцию впервые поеду. На чартере рядом со всеми. Вы будете смеяться, но ни разу там не был», — отметил он.

Ранее Ярошук рассказал, чем занимался после отставки.

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