В Воронеже снова заработал детсад, закрытый из-за странного запаха
Сотрудники УК травили тараканов, не предупредив заведующую образовательным учреждением.
Сотрудники УК травили тараканов, не предупредив заведующую образовательным учреждением.
С утра четверга, 5 апреля, заработал детский сад № 35. Санитарные врачи дали на это добро — никаких вредных веществ в воздухе внутри помещения сейчас нет.
Напомним, о ЧП в детсаду № 35 стало известно на городской планерке 2 апреля. Руководитель городского управления ГО и ЧС Сергей Хомук рассказал, что с утра понедельника заведующая детсада № 35 почувствовала странный запах. По ее распоряжению детей вывели на улицу. Часть из них забрали родители, остальных отвезли в другие детсады.
Оказалось, что сотрудники УК, обслуживающие дом, потравили тараканов в подвале, не предупредив заведующую. Директор управляющей компании Александр Сезин заявил, что никаких вредных веществ в воздухе в помещениях детсада быть не должно. Впрочем, окончательный вердикт по этому вопросу вынесут сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, проводившие совместную проверку.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.