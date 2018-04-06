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10:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже снова заработал детсад, закрытый из-за странного запаха

Сотрудники УК травили тараканов, не предупредив заведующую образовательным учреждением.

С утра четверга, 5 апреля, заработал детский сад № 35. Санитарные врачи дали на это добро — никаких вредных веществ в воздухе внутри помещения сейчас нет.

Напомним, о ЧП в детсаду № 35 стало известно на городской планерке 2 апреля. Руководитель городского управления ГО и ЧС Сергей Хомук рассказал, что с утра понедельника заведующая детсада № 35 почувствовала странный запах. По ее распоряжению детей вывели на улицу. Часть из них забрали родители, остальных отвезли в другие детсады.

Оказалось, что сотрудники УК, обслуживающие дом, потравили тараканов в подвале, не предупредив заведующую. Директор управляющей компании Александр Сезин заявил, что никаких вредных веществ в воздухе в помещениях детсада быть не должно. Впрочем, окончательный вердикт по этому вопросу вынесут сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, проводившие совместную проверку.

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