Какие районы Свердловской области затопит во время паводка
Уральские спасатели активно готовятся к сезону половодья.
Уральские спасатели активно готовятся к сезону половодья.
В Свердловской области спасатели отмечают появление первых признаков половодья. О том, какие районы могут быть затоплены во время паводков, в пятницу, 6 апреля, сообщает «АиФ-Урал».
Как сообщили в
Однако спасатели уверяют, что жизнь в этих городах не остановится. Так, на территории завезли 148 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, для жителей будут работать 21 лодочная и 6 паромных переправ. Также территории, которых может коснуться паводок, не будут ограничены в медицинских услугах и пожарной безопасности. На местах будут выставлены специальные пожарные посты.
В случае, если паводковая ситуация
Однако, как сообщает начальник уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский, в этом году уровень воды в реках не будет превышать норму, поэтому половодье будет не таким интенсивным, как в прошлом году. Первые признаки паводка спасатели наблюдают уже сейчас, а вот пик природного явления придется на середину апреля.
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