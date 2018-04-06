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10:37 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Какие районы Свердловской области затопит во время паводка

Уральские спасатели активно готовятся к сезону половодья.

Источник: РИА "Новости"

В Свердловской области спасатели отмечают появление первых признаков половодья. О том, какие районы могут быть затоплены во время паводков, в пятницу, 6 апреля, сообщает «АиФ-Урал».

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в зону риска могут попасть сразу семь муниципалитетов: Байкаловский, Слободо-Туринский, Махневское, ГО Карпинск, Красноуфимский округ, Талицкий и Туринский городские округа. Ожидается, что от паводков не пострадают жилые дома, однако 10 низководных мостов и один участок автодороги все-таки могут быть подтоплены. В связи с этим будет прервано транспортное сообщение сразу с 30 населенными пунктами.

Однако спасатели уверяют, что жизнь в этих городах не остановится. Так, на территории завезли 148 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, для жителей будут работать 21 лодочная и 6 паромных переправ. Также территории, которых может коснуться паводок, не будут ограничены в медицинских услугах и пожарной безопасности. На местах будут выставлены специальные пожарные посты.

В случае, если паводковая ситуация все-таки ухудшится, подготовлен 771 пункт временного размещения, которые смогут приютить 335 тыс человек.

Однако, как сообщает начальник уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский, в этом году уровень воды в реках не будет превышать норму, поэтому половодье будет не таким интенсивным, как в прошлом году. Первые признаки паводка спасатели наблюдают уже сейчас, а вот пик природного явления придется на середину апреля.

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