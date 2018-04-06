В омской колонии выбрали самую красивую заключенную

Их таланты оценили председатель общественного совета при УФСИН России по Омской области Раиф Мингалимов, заместитель атамана Союза Казаков России Аркадий Симанчук, сотрудники УФСИН России по Омской области.

В первом конкурсе участницы устроили дефиле по подиуму исправительного учреждения. Девушки подбирали прически и макияж для выхода самостоятельно.

Вторым стал конкурс «Визитка», где прекрасные заключенные прочитали стихи собственного сочинения. Участницы затронули темы раскаянья в совершенных проступках, семьи и родителей, весны.

Наиболее ярким оказался конкурс талантов. Девушки играли на фортепиано, пели, играли мини-спектакли.

В кулинарном испытании представительницы блеснули кулинарными талантами. Дамы показали себя мастерицами: испекли торт, фруктовый десерт, сделали салат и сырники «Солнышко».

По итогам испытаний жюри выбрало победительницу, которой стала Наталья Т. Ей вручили ленту победителя и диадему.

В свою очередь, победительница, Наталья, рассказала, что ей сложнее всего дался конкрус «Визитка».

«Когда я читала стихи, вспоминала свою маму, детей, семью. Я очень сожалею о содеянном, и, конечно же, хочу вернуться домой. Такие хорошие, добрые конкурсы очень нужны здесь, в колонии, — отметила победительница. — Они дают нам возможность почувствовать себя женщиной, показать свои лучшие стороны и хотя бы в мыслях быть поближе к дому. Я считаю, что все женщины достойны титула «Мисс весна».