Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В МИД Британии озвучили решение дочери Скрипаля по России
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Гарик Мартиросян поделился редким архивным кадром с бабушкой
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Ксения Собчак позирует в стильных очках и соломенной шляпе
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Ксения Собчак позирует в стильных очках и соломенной шляпе
Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:45 (мск), источник: СуперОмск

В омской колонии выбрали самую красивую заключенную

В колонии — поселении № 13 Омска прошел традиционный конкурс красоты «Мисс весна». В финал вышли четыре заключенные, которым предстояло пройти четыре испытания.

Их таланты оценили председатель общественного совета при УФСИН России по Омской области Раиф Мингалимов, заместитель атамана Союза Казаков России Аркадий Симанчук, сотрудники УФСИН России по Омской области.

В первом конкурсе участницы устроили дефиле по подиуму исправительного учреждения. Девушки подбирали прически и макияж для выхода самостоятельно.

Вторым стал конкурс «Визитка», где прекрасные заключенные прочитали стихи собственного сочинения. Участницы затронули темы раскаянья в совершенных проступках, семьи и родителей, весны.

Наиболее ярким оказался конкурс талантов. Девушки играли на фортепиано, пели, играли мини-спектакли.

В кулинарном испытании представительницы блеснули кулинарными талантами. Дамы показали себя мастерицами: испекли торт, фруктовый десерт, сделали салат и сырники «Солнышко».

По итогам испытаний жюри выбрало победительницу, которой стала Наталья Т. Ей вручили ленту победителя и диадему.

В свою очередь, победительница, Наталья, рассказала, что ей сложнее всего дался конкрус «Визитка».

«Когда я читала стихи, вспоминала свою маму, детей, семью. Я очень сожалею о содеянном, и, конечно же, хочу вернуться домой. Такие хорошие, добрые конкурсы очень нужны здесь, в колонии, — отметила победительница. — Они дают нам возможность почувствовать себя женщиной, показать свои лучшие стороны и хотя бы в мыслях быть поближе к дому. Я считаю, что все женщины достойны титула «Мисс весна».

Представители жюри отметили красоту и таланты всех конкурсанток.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В омской колонии выбрали самую красивую заключенную
Перед Пасхой Бурков призвал омичей к добрым делам
Медведев утвердил «план нетерпимости» к неофициальным товарам
Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах
Рособрнадзор лишил лицензии два частных вуза
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
Назначен новый художественный руководитель «Табакерки»
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь