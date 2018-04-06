В Башкирии 16 апреля проверят работу сирен оповещения
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 16 апреля в Башкортостане пройдет комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения.
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 16 апреля в Башкортостане пройдет комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения.
Будут включены электросирены, прервано вещание радио- и телеканалов и передано сообщение следующего содержания: «Внимание всем! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан! Проводится техническая проверка системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!».
Техническая проверка проводится в ходе подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.
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