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10:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 16 апреля проверят работу сирен оповещения

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. 16 апреля в Башкортостане пройдет комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения населения.

Будут включены электросирены, прервано вещание радио- и телеканалов и передано сообщение следующего содержания: «Внимание всем! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан! Проводится техническая проверка системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!».

Техническая проверка проводится в ходе подготовки к весеннему половодью и пожароопасному периоду, сообщили в ГУ МЧС России по РБ.

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