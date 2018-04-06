В Башкирии 16 апреля проверят работу сирен оповещения

Будут включены электросирены, прервано вещание радио- и телеканалов и передано сообщение следующего содержания: «Внимание всем! Уважаемые жители и гости Республики Башкортостан! Проводится техническая проверка системы оповещения! Просим соблюдать порядок и спокойствие!».