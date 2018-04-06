В Москву придет аномальное потепление
Температура поднимется на пять градусов выше нормы.
Температура поднимется на пять градусов выше нормы.
В пятницу, 6 апреля, в Москве и Московской области ожидается аномальное потепление. Об этом сообщает The Village со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос». Температура воздуха в столице будет колебаться в районе плюс 13−15 градусов, что на пять градусов выше нормы.
«Сегодня в столичном регионе, в теплом секторе циклона, ожидается постепенное натекание облачности», — сообщили синоптики. К вечеру, с приближением холодного фронта, могут пройти небольшие дожди.
Тем не менее, воздух успеет как следует прогреться.
Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 38 процентов.
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