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10:30 (мск), источник: Мослента

В Москву придет аномальное потепление

Температура поднимется на пять градусов выше нормы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 61% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 6 апреля, в Москве и Московской области ожидается аномальное потепление. Об этом сообщает The Village со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос». Температура воздуха в столице будет колебаться в районе плюс 13−15 градусов, что на пять градусов выше нормы.

«Сегодня в столичном регионе, в теплом секторе циклона, ожидается постепенное натекание облачности», — сообщили синоптики. К вечеру, с приближением холодного фронта, могут пройти небольшие дожди.

Тем не менее, воздух успеет как следует прогреться.
Синоптики

Атмосферное давление снизится до 743 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 38 процентов.

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