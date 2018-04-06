В Москву придет аномальное потепление

В пятницу, 6 апреля, в Москве и Московской области ожидается аномальное потепление. Об этом сообщает The Village со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос». Температура воздуха в столице будет колебаться в районе плюс 13−15 градусов, что на пять градусов выше нормы.