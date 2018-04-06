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10:43 (мск), источник: РИА Новости

Рособрнадзор лишил лицензий два вуза

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Рособрнадзор лишил образовательной лицензии два вуза, у еще одного приостановил действие лицензии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА Новости

По результатам проведённых проверок, которые прошли с 30 марта по 6 апреля, Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие лицензии Нижегородского филиала Университет Российского инновационного образования и Института экономики.

Также ведомство приостановило действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

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6 марта© Ньюстюб
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