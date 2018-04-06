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10:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Правила эвакуации из торговых центров — инструкция МЧС Башкирии

УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное управление МЧС России по Башкортостану опубликовало инструкцию по правила эвакуации из торговых центров. Первое, к чему призывают спасатели, это определить, откуда исходит опасность, при этом важно сохранять спокойствие и выдержку.

Затем следует придерживаться следующей последовательности действий:

1. Обязательно нужно позвонить в пожарную охрану по номерам «01» или «101», сообщить адрес объекта и имеющиеся сведения о пожаре.

2. После этого без паники покинуть помещение ближайшим известным и проверенным выходом, не оставляя без присмотра детей. МЧС России советует не входить в помещения с большой концентрацией дыма, не подниматься на верхние этажи и не прятаться в замкнутых удаленных помещениях. Пользоваться лифтами во время пожара запрещено.

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3. В толпе рекомендуется согнуть руки в локтях и прижать их к бокам, сжав кулаки. Чтобы сдержать напор других эвакуирующихся, необходимо наклонить корпус тела назад и упереться ногами. Паникеров лучше сразу успокаивать. Преодолевая задымленные участки, нужно задерживать дыхание или закрыть рот и нос платком или рукавом одежды. При возможности их лучше смочить водой.

4. Окна для спасения можно использовать лишь в случаях крайней необходимости (при отсутствии других альтернативных вариантов), если вы находитесь не выше третьего этажа. МЧС рекомендует повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли. Ноги нужно держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара. Уточняется, что окно лучше не открывать, если в помещении можно дышать. Открытое окно усилит тягу, и помещение быстро затянет дымом.

5. Если загорелась одежда, нельзя бежать, так как пламя станет только сильнее. Следует попытаться кататься по полу, чтобы сбить пламя. Также можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к огню. Самостоятельно удалять фрагменты одежды с пострадавших участков кожи не рекомендуется.

6. Если вы не можете покинуть здание, нужно ждать пожарных и спасателей, приняв меры, чтобы вас могли быстро обнаружить.

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